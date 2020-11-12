Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istedi /12 Kasım 2020 12:22

Hollanda, AB'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istedi

Hollanda'da dört siyasi parti, hükümetin AB'ye Türkiye'ye silah ambargosu koyması çağrısı yapmasına ilişkin bir önerge hazırladı. Önerge, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı bir oturumda tartışıldı.

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Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört siyasi parti, hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB), Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu koyması çağrısı yapmasına yönelik bir önerge hazırladı. Önerge, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı oturumda tartışıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, koalisyon ortakları, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'tan, ambargo konusunda AB nezdinde diplomatik girişimlerde bulunmasını istiyor.


‘BÖLGEDEKİ BİRÇOK ÇATIŞMAYA KATILIYOR’

Türkiye'ye yönelik ambargo önerisi, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından gündeme getirildi.

Hükümet ortakları, Türkiye'nin Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan savaşa da dahil olduğunu ve bölgesindeki birçok çatışmaya "karıştığını" belirtti, talep edilen ambargonun Türkiye'ye yönelik "cezai bir önlem" olduğu kaydedildi.
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