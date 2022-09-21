Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda, alt gelir grubuna 17 milyar euro dağıtacak /21 Eylül 2022 09:42

Hollanda, alt gelir grubuna 17 milyar euro dağıtacak

Hollanda'da yüksek enflasyondan etkilenen alt ve orta gelir gruplarının desteklenmesi için 17.2 milyar euroluk destek bütçesi açıklandı. Bu gelir grupları için 2024 yılında da yaklaşık 5 milyar euroluk destek bütçesinin hazırlanacağı belirtildi.

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Hollanda'da yüzde 12 seviyesine çıkan enflasyon alt ve orta gelir grubunu zorlarken Kral Willem-Alexander, ülkesinde giderek daha fazla insanın kiralarını, market alışverişlerini, sağlık sigorta primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanmasının acı verici olduğunu belirtti.

Hollanda'da yeni yasama dönemi, Kral Willem-Alexander'in geleneksel açılış konuşmasıyla başladı.

Ülkenin idari başkenti Lahey'deki Noordeinde Sarayı'ndan cam faytonuyla halkı selamlayarak Kraliyet Tiyatro Salonu'na gelen Kral Willem-Alexander, aralarında hükümet üyeleri, milletvekilleri ve senatörlerin de olduğu üst düzey topluluğa tahtına oturarak hitap ettiği konuşmasında, Avrupa'daki enerji krizi ve yükselen fiyatlara değindi.

İnsanların kiralarını, market alışverişlerini, sağlık sigortası primlerini veya enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor olmasının "acı verici" olduğunu dile getiren Kral Willem-Alexander, ekonominin büyüdüğü, işsizliğin azaldığı bir dönemde yaşam şartları zorlaşan ve yoksullaşan insan sayısının artmasını "tezat ve belirsizliğin zamanımıza hakimiyeti" şeklinde yorumladı.

Orta ve orta-alt gelir düzeyindekilerin durumlarına yardımcı olmak için bütçeden 17.2 milyar euroluk pay ayrıldığını ifade eden Willem-Alexander, bu rakamın dahi her şeyi karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından bugün yaptırılan Ipsos anketine göre, ülkede siyasete güven son yıllarda, daha önce hiç olmadığı kadar düştü.
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