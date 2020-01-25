Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı /25 Ocak 2020 13:08

Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı

Hollanda Temsilciler Meclisi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 - 800 NG tipi uçağın Amsterdam'da düşmesi ile ilgili olarak, Boeing firmasının kazadaki sorumluluğunun, ABD makamlarının baskısı sonucu gizlendiği iddialarını araştırma kararı aldı.

SHABER3.COM



Meclis, ABD'li New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu.

Komisyon, iddialara ilişikin olarak 10 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek.

Bu bağlamda 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun da çağrıldı.

Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker de dinlenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in... Sonraki Haber >>

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:26