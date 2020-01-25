Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifadeye çağırdı









Meclis, ABD'li New York Times gazetesinde yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu.





Komisyon, iddialara ilişikin olarak 10 yıl önceki kazada yetkili konumda olan tarafları da dinleyecek.





Bu bağlamda 6 Şubat'ta yapılacak özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun da çağrıldı.





Özel oturumda, "THY uçağının düşüşünde, Boeing'in sistemsel tasarım hatalarının da etkili olduğu" yönünde hazırladığı raporun sümen altı edildiğini iddia eden Prof. Dr. Sidney Dekker de dinlenecek.