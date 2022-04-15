Hollanda bankasından 'köle ticareti' özrü

Hollanda'nın en büyük bankalarından ABN Amro selefi olan şirketlerin ve kurucularının köle ticaretine, plantasyon köleliğine ve kölelik ürünlerinin ticaretine dahli nedeniyle özür dilediğini açıkladı.







17. yüzyıldan 1863'te kaldırılmasına dek köle emeği sömüren Hollanda'da finansal elitlerin kölelikle doğrudan bağı bulunuyor.





ABN Amro CEO'su Robert Swaak Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Her ne kadar kölelik kaldırılmış olsa da geçmişteki adaletsizliklerin devam ettiğinin farkındayız" dedi.





2020 yılında ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolarla ırkçılığın ve köleliğin kökenlerine ilişkin artan tartışmalar ve artan tepkilere yanıt olarak banka kurucularının ve selefi şirketlerin kölelikle bağlarının araştırılacağını duyurmuştu.





Amsterdam'da bulunan Sosyal Tarih Enstitüsü'ne (IISH) yaptırılan araştırmada bankanın selefi şirketlerin köle ticaretinde rolüne ilişkin bilgiler paylaşıldı. Araştırmada, kurucu şirketlerden Hope & Co.'s'un 18. yüzyıl uluslararası köle ticaretinin "odağı" olmasının yanı sıra tarım işlerinde köleleri çalıştırdığı, Mees en Zoonen isimli diğer bir kurucu şirketinse köle taşıyan gemileri ve elde edilen ürünleri sigortaladığı tespit edildi.





Bankanın CEO'su Swaak yaptığı açıklamada "ABN Amro seleflerinin geçmişteki eylemleri, faaliyetleri ve sebep oldukları acı ve ıstırap için özür diler" dedi.





Bankadan yapılan açıklamada köleleştirilmiş kişilerin soyundan gelenlerin temsilcileriyle görüşmekte oldukları ve onların karşı karşıya oldukları "yapısal toplumsal dezavantajları iyileştirmek için yardımcı olmanın" yollarını aradıkları kaydedildi.





Hollanda Merkez Bankası da çok sayıda erken dönem yöneticisinin 19. yüzyıl köle ticaretindeki rolü nedeniyle "derin üzüntü duyduğunu" açıklamıştı.





Hollanda'nın devlet verilerine göre Hollanda Batı Hindistan Şirketi'nin işlettiği gemiler ile 600 bin köle satıldı.