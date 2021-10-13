Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda Başbakanı’na suikast planladığı iddia edilen Türk genç tutuklandı /13 Ekim 2021 18:42

Hollanda Başbakanı’na suikast planladığı iddia edilen Türk genç tutuklandı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümet üyelerine saldırı planladığı, tehdit ve terör amaçlı kışkırtmada bulunduğu gerekçesiyle, Türkiye kökenli olduğu belirtilen 22 yaşındaki bir gencin tutuklandığı açıklandı.

SHABER3.COM

BBC Türkçe’nin Hollanda medyasından aktardığı savcılık iddianamesine göre, Amsterdam’da yaşayan Yavuz O, halka açık bir Telegram kanalından, Başbakan Rutte ve hükümet üyeleri hakkında kışkırtıcı mesajlar paylaştı.

Komplo teorilerinin yayınlandığı kanalda, Kral Willem Alexander ve hükümet üyelerinin yer aldığı fotoğrafa yorum yapan Yavuz O.’nun, “Halk bu konuda ne yapacak acaba?” diye yazdığı bildirildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, başka bir kullanıcının, “Gerçekten onlar sayesinde Hollanda berbat durumda” yanıtı üzerine Yavuz O., şunları kaydetti:

* Kesinlikle. Ve bunu değiştireceğim. Hollandalıların çoğu o Rutte’den nefret ediyor. Hepsini vurmak ister miydin? Yalnızca bir arabadan. Pencereyi aç, silahı dışarı çıkar ve patlat.

Yavuz O.’nun bir başka Telegram mesajında da, “Saldırı yapacak silahlı kişiler aradığını” belirterek, “Herhangi bir savaşçı değil, bir şeyler yapmak isteyen ciddi insanlar. Protestocular aramıyorum. Devrimciler arıyorum. Nişancılar, vurucular, silahlar, şiddet. Her şey serbest” dediği kaydediliyor.

Yavuz O.’nun, “parlamentoyu basmak, savaşçıları ayarlamak ve ‘o lanet çeteyi kana bulamaktan söz ettiği” de iddianameye ilişkin yapılan haberlerde yer alıyor.

İddianameye göre Yavuz O., “Dışarıda bisiklete binerken Başbakan Rutte’yi vurmak” gibi planlardan söz etti, Glock veya bir Akrep silah aradığını söyledi.

İddianamede, polisin, O.’nun telefonunda “uzi’, 1.62 tabanca, paralı asker ve silah taşıyabileceğiniz işler” gibi arama terimleri bulduğu kaydedildi.

“De Batavian Republic” adlı Telegram kanalının savcılık tarafından kapatıldığı, 2 yöneticisinin de tutuklandığı bildirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yavuz O., terör amaçlı tahrik, tehdit ve saldırı hazırlığı suçlamasıyla önümüzdeki hafta Lahey’de hakim karşısına çıkacak.

Saldırı ve kaçırılma tehdidi nedeniyle geçtiğimiz günlerde Hollanda Başbakanı Rutte etrafında olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. Savcılık sözcüsü, bu olayın Yavuz O. davasıyla bağlantısı olmadığını söyledi.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin, uyuşturucu mafyasından gelen tehditler üzerine alındığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda Başbakanı’na suikast planladığı iddia edilen... Sonraki Haber >>

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Erdoğan’dan şarkılar: Ah bu hayat çekilmez!

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:58