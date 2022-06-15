Hollanda Başbakanı Rutte'den NATO çıkışı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin itirazlarına rağmen, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılacaklarından emin olduklarını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ankara'nın endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.





İspanya'nın başkenti Madrid'de bu ay sonu yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, dün akşam Hollanda'nın Lahey kentinde bir "mini zirve" düzenlendi.





Hollanda ve Danimarka'nın çağrısıyla gerçekleşen zirveye, bu iki ülkeyle Belçika, Letonya, Polonya, Portekiz başbakanları ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.





Mini zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, toplantıya katılan liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini "güçlü bir şekilde desteklediği" belirtildi.





Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bu iki ülkenenin askeri ittifaka katılabileceklerinden emin olduğunu" söyledi.





