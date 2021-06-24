Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda Başbakanı Rutte'den sert açıklama /24 Haziran 2021 19:52

Hollanda Başbakanı Rutte'den sert açıklama

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan hiçbir toplantıya katılmayacağını söyledi.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, zirve kapsamında Putin ile yapılacak toplantılarda yer almayacağını ifade etti.

Putin ile yapılacak görüşmelere ilişkin soruya Rutte, "Ben olmayacağım" yanıtını verdi.Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Putin ile görüşmesi için "Sorun etmiyorum" ifadesini kullandı.

Rutte görüşmeye katılmama gerekçesi olarak 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yollarına ait "MH17" uçağını gösterdi.

Almanya ve Fransa, zirvede, Rusya ile ilişkilerin de ele alınmasına ilişkin Putin ile görüşmeye olumlu bakarken; Hollanda'nın yanı sıra Polonya ve Baltık ülkeleri Putin ile görüşmeye karşı çıkıyor. 
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