Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda bin kişinin ölümüne sebep olan kişiyi iade etti /27 Temmuz 2021 11:57

Hollanda bin kişinin ölümüne sebep olan kişiyi iade etti

Hollanda, Ruanda soykırımı şüphelisi Venant Rutunga'yı ülkesine iade etti.

SHABER3.COM

Ruanda makamlarınca soykırımda rolü bulunmak, cinayete ortaklık ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan 72 yaşındaki Ratunga, bu akşam Kigali Havalimanı'nda yetkililerce teslim alındı.

Hollanda polisinin Mart 2019'da gözaltına aldığı Ratunga, ülkesine gönderilmemek için başlattığı hukuki girişimlerden sonuç alamamıştı.

Hollanda'nın Ruanda'ya teslim ettiği 3. soykırım şüphelisi olan Ratunda, soykırım sırasında bir tarım enstitüsünün direktörlüğünü yapıyordu.

Ratunda'nın o dönem enstitüye sığınan yaklaşık 1000 Tutsiyi korumak yerine soykırımcılara teslim ettiği ileri sürülüyor.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda bin kişinin ölümüne sebep olan kişiyi iade etti Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:26