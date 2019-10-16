Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda bu haberi konuşuyor /16 Ekim 2019 10:59

Hollanda bu haberi konuşuyor

Eskimiş giysileri ve birbirine karışmış saçı sakalıyla 25 yaşındaki bir erkeğin köydeki kafeterya sahibine gelerek yardım istemesi esrar perdesini araladı.

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Hollanda’nın Ruinerwold köyünde dünyanın sonunun geldiğine inan bir adam ile altı çocuğunun dokuz yıldır çiftlik evinin bodrumunda yaşadıkları ortaya çıktı.  

Eskimiş giysileri ve birbirine karışmış saçı sakalıyla 25 yaşındaki bir erkeğin köydeki kafeterya sahibine gelerek yardım istemesi esrar perdesini araladı.

BODRUMA GİDEN GİZLİ BİR YOL

Kafeterya sahibinin ihbarı üzerine çiftliğe giden polis ekipleri, evin oturma odasında bir dolabın arkasında bodruma giden gizli bir yol buldu. 

Polisler bodrum katta dünya ile ilişkileri kesilmiş 58 yaşındaki baba ve 16 ila 25 yaş arasındaki altı çocuğu ile karşılaştı.  

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, dünyanın sonunun geldiğine inandıkları ve bu yüzden 2010 yılından beri evin bodrumundan çıkmadıkları öğrenildi.

SEBZE VE KEÇİ İLE HAYATTA KALDILAR

AFP'nin haberine göre ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.

Hollanda basını, baba ve altı çocuğunun dünyada kendilerinden başka insan olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi. 

Ailenin kaldığı ev polis tarafından tahliye edilirken konu ile ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.
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