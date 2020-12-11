Hollanda, 'casusluk yaptığı' gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi(AIVD), Rus casusların "azımsanmayacak seviyede" bir kaynaklar ağı geliştirdiğini ve bunun Hollanda'nın çıkarlarına zarar verebileceğini ifade etti.





AIVD, kısa süre önce tespit ettikleri casusluk ağında Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan iki kayıtlı diplomat bulunduğunu bildirdi.





Yapılan açıklamada Rus casuslardan birinin Hollanda'daki ileri teknoloji sektörünü hedef aldığı ve bazı kişilere bilgi karşılığında para verildiğini ifade etti.





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