Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda, 'casusluk yaptığı' gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı ediyor /11 Aralık 2020 15:49

Hollanda, 'casusluk yaptığı' gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Hollanda, 'diplomat titriyle casus olarak çalıştığını tespit ettiği' iki Rus vatandaşını sınır dışı edeceğini duyurdu.

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Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi(AIVD), Rus casusların "azımsanmayacak seviyede" bir kaynaklar ağı geliştirdiğini ve bunun Hollanda'nın çıkarlarına zarar verebileceğini ifade etti.

AIVD, kısa süre önce tespit ettikleri casusluk ağında Lahey'deki Rusya Büyükelçiliği'nde görev yapan iki kayıtlı diplomat bulunduğunu bildirdi. 

Yapılan açıklamada Rus casuslardan birinin Hollanda'daki ileri teknoloji sektörünü hedef aldığı ve bazı kişilere bilgi karşılığında para verildiğini ifade etti.

Moskova, Hollanda'nın sınır dışı et
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