Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda’da bazı fabrikalar üretimi durdurdu /04 Eylül 2022 19:23

Hollanda’da bazı fabrikalar üretimi durdurdu

Enerji maliyetlerindeki artış birçok ülkede sürerken, Hollanda'da ise yaşanan bu yükseliş üretim sektörünü vurdu. Bir fabrika üretime ara verdi.

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Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan enerji maliyetlerindeki artış üretim sektörünü de olumsuz etkilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Hollanda'daki bir fabrika yönetiminin üretime ara verme kararı aldığı aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan ve NU gazetesine dayandırılan habere göre  Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.

Damco Alüminyum'un "şartların uygun olması halinde" üretime devam edilebileceği bilgisine yer verildi.

ENERJİ MALİYETİ 10 KAT ARTTI

Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.

Haberde, kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın tahminlerine yer verildi.
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