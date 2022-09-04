Hollanda’da bazı fabrikalar üretimi durdurdu

Türkiye dahil birçok ülkede yaşanan enerji maliyetlerindeki artış üretim sektörünü de olumsuz etkilmeye devam ediyor.





Bu kapsamda Hollanda'daki bir fabrika yönetiminin üretime ara verme kararı aldığı aktarıldı.







Cumhuriyet'te yer alan ve NU gazetesine dayandırılan habere göre Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti. ve NU gazetesine dayandırılan habere göre Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.

ENERJİ MALİYETİ 10 KAT ARTTI





Damco Alüminyum'un "şartların uygun olması halinde" üretime devam edilebileceği bilgisine yer verildi.Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.Haberde, kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın tahminlerine yer verildi.