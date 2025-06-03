Hollanda’da büyük ‘Hükümet’ krizi! Başbakan flaş kararını Krala sundu

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurmuştu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geert Wilders koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulması konusunda kendisine destek vermediğini ifade etmişti.



Wilders, ‘Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor’ diyerek partisi PVV'nin iktidar koalisyonundan ayrılacağını belirtmişti.



Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu.



Hollanda’da bir kriz daha patlak verdi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.