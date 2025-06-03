Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda’da büyük ‘Hükümet’ krizi! Başbakan flaş kararını Krala sundu /03 Haziran 2025 17:17

Hollanda’da büyük ‘Hükümet’ krizi! Başbakan flaş kararını Krala sundu

Hükümet krizi yaşanan Hollanda’da bir kriz daha patlak verdi. Hollanda’da aşırı sağcı Geert Wilders'ın hükümetten çekilmesinden saatler sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa kararını duyurdu.

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Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, sığınmacılara ilişkin planlarına destek verilmediğini belirterek Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidar koalisyonundan ayrılacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Geert Wilders koalisyon ortaklarının geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün durdurulması konusunda kendisine destek vermediğini ifade etmişti.

Wilders, ‘Sığınma planlarımıza imza atılmadı. PVV koalisyondan ayrılıyor’ diyerek partisi PVV'nin iktidar koalisyonundan ayrılacağını belirtmişti.

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu.

Hollanda’da bir kriz daha patlak verdi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Hollanda Kralı Willem Alexander'a istifasını sundu.
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