Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda’da corona yasakları uzatıldı /13 Ocak 2021 14:25

Hollanda’da corona yasakları uzatıldı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, corona virüsü salgını yasaklarının 9 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Corona virüsüne ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 15 Aralık’ta alınan corona verisi tedbirlerinin 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Kısıtlamalardan başka seçeneklerinin olmadığını ve vaka sayılarının yeterince hızlı düşmediğini belirten Rutte, “Biz şu anda İngiltere’deki corona virüsü mutasyonuyla uğraşıyoruz ve bu mutasyon hakkında çok endişe duyuyoruz” dedi.

Worldometers’in verilerine göre, son 24 saat içinde Hollanda’da 4 bin 872 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 883 bin 135’e yükseldi. Can kaybı sayısı da 152 artarak 12 bin 563 oldu.
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