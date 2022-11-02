Hollanda’da elektrik faturaları fırıncıları zora soktu

Ülkede son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarından etkilenen bazı fırınlar kapanma tehlikesi yaşarken bazıları da maliyetlerini karşılayamadıkları için faaliyetlerine son veriyor.





Fırın sahipleri maddi sıkıntıları gidermek için enerji tasarrufu yapmaya çalışsa da çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların her gün uzun saatler çalışması gerekiyor.





Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan gaz ve elektrik tüketimi anlamına geliyor.





Schiedam kentinde fırıncılık yapan Hasan Atik yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan enerji krizinden fırınların “aşırı derecede” etkilendiğini söyledi.





800 EUROLUK FATURA 5400’E ÇIKTI





Bu işi 23 yıldır yaptığını, fırınlarda her şeyin gaza bağlı olduğunu anlatan Atik, “Daha önce aylık enerji faturası bin 800 eurp iken şimdi 5 bin 400 euro oldu. Bu bizim için çok büyük bir meblağ” dedi.





Atik, bu duruma karşı yapabilecekleri fazla bir şey olmadığına dikkati çekerek “Biz kendi ürettiğimiz ürünleri azaltmaya ve fırını çok kullanmamaya çalışıyoruz. Fırında fazla kalması gereken ekmek türlerini fazla yapmamaya çalışıyoruz. Kesik ekmek, Trabzon ekmeği gibi çeşitli ürünleri çıkarmamayı amaçlıyoruz. Böyle bir tasarrufa gideceğiz” ifadesini kullandı.





Ürünlerin satış fiyatlarını biraz yükselttiklerini ancak bunun çözüm olmadığını ifade eden Atik, “Fiyatlarda ufak tefek değişiklik yaptık ama bu halk için gerçekten olağanüstü, çünkü herkesin kendi bütçesine göre 25, 30 cent bile çok gelebiliyor. Halkın alım gücü oldukça düştü” diye konuştu.



