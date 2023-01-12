Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda’da hükümet aile birleşimi kısıtlamasını askıya aldı /12 Ocak 2023 12:41

Hollanda’da hükümet aile birleşimi kısıtlamasını askıya aldı

Hollanda hükümeti, göçmen yoğunluğuyla mücadele amacıyla mültecilerin yurt dışındaki ailelerini Hollanda'ya getirebildiği aile birleşimi uygulamasındaki kısıtlamaların askıya alındığını açıkladı.

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Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, parlamentoya sunduğu mektupta, aile birleşimi uygulamasındaki kısıtlamaların, Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı olduğu yönündeki mahkeme kararlarının ardından askıya alındığını bildirdi.

Farklı yerel mahkemelerin kısıtlamayı “hukuki dayanaktan yoksun” bulmasının ardından, söz konusu kısıtlamadan beklenen amacın etkisiz kalacağı için bu kararın alındığı kaydedildi.

Mektupta, geçici oturum hakkı elde eden mültecilerin bundan sonra yapacakları aile birleşimi başvurularında Hollanda dışındaki aile bireylerine vize verileceği aktarıldı.

HÜKÜMET MÜLTECİLERE YER BULMAKTA ZORLANIYOR

Hükümet, iltica merkezlerindeki yer sorunları ve belediyelerin mültecilere barınma imkanı sağlamamasının ardından Ağustos 2022’de bir dizi kısıtlamayı hayata geçirirken, mültecilerin uygun ev bulamaması halinde aile birleşimine kısıtlamalar getirmişti.

Kısıtlamalar kapsamında, geçici oturum hakkı elde eden mültecilerin en az 6 ay kalabilecekleri uygun ev bulana kadar Hollanda dışındaki ailelerini ülkeye getirebilmeleri için gerekli vizenin verilmeyeceği açıklanmıştı.
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