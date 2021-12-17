Hollanda’da işsizlik son 18 yılın en düşük seviyesinde

Hollanda İstatistik Kurumuna (CBS) göre, 17 milyon 582 bin 493 nüfusa sahip Hollanda’da, işsizlik oranı Kasım ayında yüzde 2,7’ye geriledi. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke çapında uygulanan kısıtlamalara rağmen bir çok sektörde personel talebi yükselişe geçti ve böylece Hollanda’da işsizlik, son 18 yılın en düşük seviyesine ulaştı.







CBS tarafından yayınlanan istatistiklerde, işsiz sayısının son üç ayda, ortalama 51 bin azalarak Kasım ayında 251 bine çıktığı görüldü.





15-75 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇALIŞAN SAYISI 9 MİLYONU AŞTI





Kronos'un haberine göre istatistiklerde, son üç ayda 15 ile 75 yaş arası çalışan sayısının ayda ortalama 33 bin artarak 9.2 milyona ulaştığı belirtildi. İstatistik ajansı, ilk kez 15 ile 75 yaşındakilerin yüzde 70’inden fazlasının “ücretli” bir işte çalıştığını da kaydetti.







Öte yandan, yakın zamanda iş aramayan veya çalışmayan 3,6 milyon kişinin olduğu ancak son üç ayda bu sayının ortalama 54 bin düştüğü de istatistikler de yer aldı.





İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE DÜŞÜŞ





CBS verilerine göre, Kasım ayında işsizlik maaşı alanların sayısı da 9 bin 900 azaldı. Bugün açıklanan rakamlara göre Kasım ayı sonunda işsizlik maaşı alanların sayısı 189 bin olarak belirlendi. Çalışan sigorta acentesi (UWV) şuan Hollanda’da 45 bin kişinin “uzun vadeli” işsizlik yardımı aldığını belirtti.





UWV’den işgücü piyasası uzmanı Rob Witjes yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasında personel açığının yükselmeye devam ettiğini ve sıkılaşan Covid-19 önlemlerinin işsizlik yardımlarının sayısı üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. Witjes, “Bu iyi bir haber ama aynı zamanda işsizlik maaşı almaya hak kazananların neredeyse dörtte birinin bir yılı aşkın süredir işsizlik maaşı aldığını ancak bunun da düşüşe geçtiğini görüyoruz” diye de ekledi.





İŞSİZLİĞİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ YIL 2013 OLDU







Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Hollanda’da işsizlik oranlarının en fazla olduğu sene 2013 oldu. Son 20 yılın verileri baz alındığında, 2013 yılının Kasım ayında Hollanda’da gerçekleşen işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak gerçekleşti.





2013 yılından sonra işsizlik oranlarında istikrarlı bir düşüş yaşan Hollanda’da 2021 yılının Kasım ayında son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.

