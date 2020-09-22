Hollanda’da korona salgınında rekor vaka sayısı





Korona virüs salgını dünya genelinde etkili olurken, Avrupa’da vaka sayılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Hollanda’da korona vaka sayısı salgın ile mücadeleye rağmen rekor sayıya ulaştı. Paylaşılan son istatistiklere göre, günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı. Artan vaka sayıları nedeniyle Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge düzenlediği basın toplantısı hükümetin aldığı yeni tedbirleri duyurdu. Başbakan Mark Rutte, virüsün yeniden dönüş yaptığını vurguladı, Sağlık Bakanı ise ikinci dalgadan bahsetti.





Vaka sayılarının son bir haftada ikiye katlandığını belirten Rutte, bu bilgilerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, “Virüs aynı hızla yayılmaya devam ederse 3 hafta sonra vaka sayısının 10 bine yükseleceğini görebiliriz” dedi. Sağlık Bakanı De Jonge ise, “Toplam vaka sayılarına baktığımızda ikinci bir dalgadan bahsetmek mümkün” açıklamasında bulundu. Vaka sayılarının hızla arttığı bölgelerde yeni tedbirler alındığı duyuruldu.



