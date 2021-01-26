Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda’da protestolardaki gözaltı sayısı artıyor /26 Ocak 2021 20:00

Hollanda’da protestolardaki gözaltı sayısı artıyor

Hollanda'da güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. Ülkenin farklı kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasağı protestolarında 470'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için uygulanan sokağa çıkma yasaklarını protesto eden göstericilerle polis arasındaki çatışma sürüyor.

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Hollanda’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konan ilk sokağa çıkma yasakları, Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün corona virüsünün İngiltere’de ortaya çıkan varyantının yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artmasından sonra yaptığı uyarıyı izledi. Ülkede yeni enfeksiyon vakalarının son haftalarda düşüşte olmasına rağmen Cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ve sabah 04.00 arasındaki saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Hollanda Ulusal Polis Teşkilatı Sözcüsü Suzanne van de Graaf, “Geçmişte de isyanlar oldu, ancak birkaç gecedir tüm ülkede olay çıkması, eşine nadiren rastlanan bir durum. Şiddet eylemleri sadece sorunlu olduğu bilinen bölgelerde değil, çok daha yaygın” şeklinde konuştu.

ACİL TALİMAT ÇIKARILDI

Hollanda çapında ondan fazla kentte kalkanlı ve coplu polisler göreve çağrıldı. Polise arama yapma yetkisi verilmesi için acil talimat çıkarıldı.

Polis, gece geç saatlere kadar göstericileri kontrol altına almaya çalıştı. Helikopterler devriye görevi üstlenirken polis, dar sokaklarda minibüslerle ya da yaya olarak göstericilerin peşinden gitti.

Başkent Amsterdam’da havai fişek atan, mağaza vitrinlerini kıran ve bir polis kamyonuna saldıran genç eylemciler, çok sayıda polis tarafından dağıtıldı.

Rotterdam’da 10 polis yaralanırken 60 gösterici, kent merkezinde çok sayıda iş yerine zarar verdikten ve mağazaları yağmaladıktan sonra gözaltına alındı. Süpermarketlerin boşaltıldığı kentte çöp bidonları ve motorlu araçlar ateşe verildi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada Amsterdam ve Haarlem’de çetelerin taşlı saldırısına uğrayan iki fotoğrafçının yaralandığı bildirildi.

470’TEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis Sözcüsü van de Graaf, şiddet içerikli eylemlerin büyük çoğunluğunun polisi hedef aldığını söyledi. Üç gündür devam eden olaylarda 470’den fazla kişi gözaltına alındı. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullanırken bazı kentlerde asayişi sağlamak için atlı polisler görevlendirildi.

Hollanda’da okullar ve öncelikli olmayan iş yerleri Aralık ayının ortasından bu yana kapalı. Ülkede barlar ve restoranlar Ekim ayında kapanmıştı.

Şimdiye kadar 953 bin 950 corona vakasının tespit edildiği Hollanda’da 13 bin 579 kişi hayatını kaybetti.

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