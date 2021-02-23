Hollanda da sokağa çıkma yasağı için uzatma kararı

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda'da 2 Mart'ta sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatıldı. Temas gerektiren meslek mensuplarına yeniden koşullu çalışma izni verildi.





İstifa eden geçici hükümet, 23 Ocak'dan bu yana 21:00 - 04:30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 15 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi. Sokağa çıkma yasağının bu süreçten sonra devam edip etmeyeceği, 8 Mart'ta yeniden değerlendirilecek.





Lahey Mahkemesi'nin, yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının derhal iptal edilmesi kararı üzerine hükümet temyiz başvurusu yapmıştı. Bu arada parlamento hükümete, 3 haftalığına yetki veren olağanüstü hal yetkisi veren yasayı onaylayarak, yargı engelini ortadan kaldırdı.





Hükümet, orta dereceli okulların haftada 1 gün açılmasına; berberler, masörler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi temas gerektiren mesleklerde çalışanların, 3 Mart'tan itibaren randevu koşuluyla iş başı yapmasını da kararlaştırdı.





Sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla en fazla 2 kişinin açık havada spor yapması da serbest olacak.





Perakende mağazaları, randevu koşuluyla müşteri kabul edebilecek. Müşteriler en az 4 saat önce randevu alacak. Mağazalarda kat başına en fazla iki kişi içeriye girebilecek.





İngiltere, Afrika ve Güney Amerika'ya seyahat yasağı da 4 Mart'a kadar uzatılacak.