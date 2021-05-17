Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda’da Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması /17 Mayıs 2021 18:49

Hollanda’da Türk sermayeli bankaya para aklama suçlaması

Hollanda'da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında, yine bir Türk vatandaşı tarafından para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre, Malta'da kurulu şirketler paravan olarak bankanın kredileri kullanıldı.

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Hollanda'da kurulu bulunan ve yüzde 100 hissesi bir Türk milyardere ait olan banka hakkında Amsterdam'da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Market Watch sitesinin haberinde, suç duyurusunun, bankanın bir Türk çalışanı adına ‘De Roos and Pen' isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

İHBARDA BULUNAN DA TÜRK
Haberde bankanın ve Türk sahibinin ismi verilmedi ancak ayrıntılı bilgiler yer aldı. Bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğunu, 150 şube ve 750 ATM'ye sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500'ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi.

Muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanı, bankanın sahibi olan holding ile holdingin patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonları için temin edilen riskli kredilerin gizlenmesinde kendisinin yıllarca paravan olarak kullanıldığını iddia etti.

Haberde, bankanın eski hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısının da Amsterdam'daki savcıya bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak ifade vereceği öne sürüldü.

MALTA’DA KAYITLI ŞİRKETLER PARAVAN OLARAK KULLANILDI’
Türk muhbir “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamamda etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.


Bankaya gönderilen tebligatta, Malta'da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü.

Bankanın sahibi tarafından başka birçok şirkette hissedar ve yönetici olarak gösterildiğini ve bu şirketlerin bankadan kredi temin ettiğini anlatan muhbirin, iddialarına ilişkin noter onaylı belgeler de sunduğu aktarıldı.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ MUHBİRDEN BİLGİ İSTEDİ
İddiaların Hollanda Merkez Bankası'na da iletildiği, Hollanda'daki Türk Büyükelçiliği'nin geçen ay muhbire ulaşarak daha fazla bilgi talep ettiği belirtildi.

Hollanda Büyükelçiliği'ne Eylül 2018'de Şaban Dişli atanmıştı.
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