Hollanda’da Türkiye seçimleri alarmı: Polis tetikte

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye kökenli seçmenlerin oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavganın tartışma yarattığı Hollanda'da belediyeler, yarınki seçimlerin sonucunun yol açabileceği gerilime hazırlık yapıyor.



Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Türkiye seçimleri yaklaşık 287 bin Türkiye kökenli seçmenin bulunduğu ülkede de heyecanla takip ediliyor. Belediyelerin, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla yaşanabilecek gerilimlere hazırlık için alarm durumuna geçtiği belirtildi.



Başkent Amsterdam’da pazar günü sandıklar kapandığı sırada Türkiye kökenli seçmenler arasında kavga çıkmıştı. Amsterdam polisi, kavganın büyümesi üzerine OHAL ilan ederek bölgeye çevik kuvvet ekibi göndermişti.



Hollanda Sosyal İşler Bakanı Karien van Gennip, olaylara ilişkin Temsilciler Meclisi’ne bilgi vererek sandık başındaki gerilimi “kabul edilemez ve Hollanda değerlerine aykırı” diye nitelemiş ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İktidardaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) milletvekilleri ülkede Türkiye kökenli seçmene “fazla alan tanındığı” eleştirisinde bulunurken aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ise kavgaya karışan seçmenlerin “Hollanda vatandaşlığından çıkarılması ve ülkeden atılması” gerektiğini savunmuştu.



Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, dün akşam televizyonda yaptığı açıklamada, seçim sonrası ülkede kutlamalar düzenlenebileceğini ancak kavgaların da yaşanabileceğini söyleyerek “Polisimiz, savcılık ve kent yönetimi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz “dedi. Halsema, seçimin ikinci tura gitmesi halinde Türkiye'nin ülkedeki diplomatik temsilciliklerinin bir güvenlik planı hazırlayacağını aktardı.



Deventer kentinin Belediye Başkanı Ron König de seçim sonucunu yakından izleyeceğini ve bir gerilim yaşanması olasılığına karşı Türk makamlarıyla ve emniyetle temas içinde olacaklarını kaydetti.



Rotterdam emniyeti ise kentte ek polis görevlendirilmeyeceğini ancak güvenlik birimlerinin tetikte olduğunu bildirdi.