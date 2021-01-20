Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda’da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı /20 Ocak 2021 19:05

Hollanda’da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı

Hollanda hükümeti, corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında Cuma gününden itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Hollanda hükümeti, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Hükümet ayrıca, corona virüsü mutasyonunu önlemek amacıyla Güney Afrika ve İngiltere’ye seyahat yasağı getirileceğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana alınan ilk genel sokağa çıkma yasağı kararının yarın parlamentoda onaylanabileceğini belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, basın toplantısı düzenleyen Rutte, “Bu zor bir önlem ancak bir dönüm noktasındayız. İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu corona bize başka bir alternatif bırakmıyor” ifadesini kullandı.
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