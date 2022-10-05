Hollanda’daki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı kararı

Türkiye'deki ekonomik kriz ortamında okulların açılması sonrasında gündeme taşınan 'okullarda bir öğün ücretsiz yemek' tartışması Hollanda'da uygulama haline geliyor.







Evrensel'de yer alan ve İsmail Bozkır imzası taşıyan habere göre Hollanda'da özellikledar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan 500 ilkokulda, 1 Ocak'tan itabaren ücretsiz kahvaltı uygulamasına geçilecek. Hollanda'da özellikledar gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerde bulunan 500 ilkokulda, 1 Ocak'tan itabaren ücretsiz kahvaltı uygulamasına geçilecek.

Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlıkları (SZW) ile Eğitim, Kültür ve Bilim (OCW) bu okulların öğrencilerinin 4 ay boyunca güne iyi bir başlangıç yapmalarını sağlamak için Gençlik Eğitim Fonu'na 5 milyon avroluk sübvansiyon ayırdı.Ülkede artan enflasyonla birlikte marketlerdeki fiyatlar yükseliyor. Artan yaşam maliyetinin yansımaları okullarda da görünür hale geldi. Bazı çocuklar okula aç karnına gitmek zorunda kalıyor. Bu durum çocukların gelişimini ve öğrenme performansını olumsuz etkiliyor.Yoksulluk Politikası, Katılım ve Emeklilik Bakanı Karin van Gennip Schouten, konuya dair yaptığı açıklamada, "Maddi sorunlarla mücadele eden ailelerde büyüyen çocuklar bunun kurbanı olmamalı. Okula aç karnına başlamalarını kabul etmemeliyiz. Bu nedenle şimdi ihtiyacın yüksek olduğu okullara yardım çabalarımızı hızlandırıyoruz" dedi.