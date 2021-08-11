Hollanda’dan Afgan mülteci kararı: 6 ay sınır dışı yok

Hollanda’nın kararı, Avrupa Birliği’nin (AB) altı üye devleti tarafından Avrupa Komisyonu’na hitaben göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda yazılan mektubun içeriğiyle çelişiyor.







Hollanda’nın da dahil olduğu AB’nin altı üye devleti, Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazarak, yasa dışı Afgan sığınmacıların geri gönderilmelerinin engellenmemesini talep etmişti.





Hollanda Adalet Bakanı Yardımcısı Ankie Broekers-Knol parlamentoya gönderdiği mektupta, Hollanda’nın Afganistan’la ilgili politikasını Ekim’de güncellemeyi planladığını ancak oradaki “hızla kötüleşen durumun ışığında” bu kararı verdiklerini belirtti.





‘GELECEK ÇOK BELİRSİZ’





Broekers-Knol, “Durum, böyle değişimler ve gelişmelerden geçiyor. Gelecek zamanda durum çok belirsiz olduğu için kararları ve sınır dışı etme uygulamalarını dondurmaya karar verdim” dedi.





ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan 31 Ağustos’ta tamamen çekilme kararı almasından sonra, Taliban ülkedeki toprak kazanımlarını artırmıştı.