Hollanda Devlet Televizyonu NOS, Hocaefendi’nin vefatına geniş yer verdi

Haberde Hocaefendi’nin milyonlarca insan için önemli birisi olduğu ve yaşadığı Amerika’da hayatını kaybettiği ifade edilirken şu ifadelere yer verildi:







Fethullah Gülen dini bir liderdi, bir imamdı. Diğer şeylerin yanı sıra eğitimle de ilgileniyordu. Dünyanın dört bir yanında onun fikirlerini takip eden okullar ve üniversiteler var. Fikirlerinden biri de farklı inançlara sahip insanların birbirleriyle konuşması gerektiğiydi. Hollanda’da da Gülen’in fikirlerinin önemli olduğunu düşünen insanlar var.





Gülen Amerika’da yaşadı. 24 yıldan fazla bir süre. İstediği için değil, kendi ülkesi Türkiye’de kendini güvende hissetmediği için. Bunun başlıca nedeni şu adamdı: Erdoğan! O şimdi Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Gülen, Erdoğan’ın ülkeyi yönetme şeklini eleştirdi. Erdoğan’ın çok fazla güç istediğini düşünüyordu. Erdoğan, herhangi bir eleştiri duymak istemedi ve Gülen’i Türkiye’nin düşmanı olarak nitelendirdi.





8 yıl önce Türkiye’de şiddetli bir olay yaşandı. Bir grup asker iktidarı ele geçirmeye çalıştı. Erdoğan’a göre bunun arkasında Gülen vardı. Amaç Erdoğan’ı ortadan kaldırmaktı. Ama bu başarısız oldu. Eylemde 250’den fazla kişi öldürüldü.





Gülen her zaman bu şiddetle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi ve “Ben bu olayı hiçbir zaman desteklemedim. Değişim sadece seçimlerle gelebilir.” dedi.





Erdoğan ona inanmadı. Tüm Gülen destekçilerini terörist ilan etti. Yaklaşık 80.000 kişi gözaltına alındı. Buna öğretmenler, gazeteciler ve hakimler de dahildi. Erdoğan, Gülen’i de hapse atmak istedi ama Gülen Amerika’daydı.





Ve şimdi orada vefat etti.







