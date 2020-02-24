Hollanda Diyanet Vakfı ‘Ajanlık yaptıklarını’ kabul etti





Komisyon huzurunda yemin ederek sözlerine başlayan Murat Türkmen, 15 Temmuz’dan sonra Hollanda Diyanet Vakfının yöneticilerinin Hizmet Hareketine mensup insanların isimlerinin fişlendiğini kabul etti.





Diyanet Çalışanlarının Hollanda'da ajanlık yaptıklarının en yetkili isim tarafından kabul edilmesi ne gibi sonuçlar doğuracak. Gazeteci Basri Doğan Hollanda gündemini Erkam Tufan ile 30 dakika programına anlattı.









15 Temmuz'dan itibaren Hollanda'da Diyanet Camileri aracılığı ile bağlantılı yapılan ajanlık faaliyetlerini anlatan Doğan Hollanda'da bu gibi durumlarla ilgili hukuki süreçler devam ediyor dedi.





Meclis Komisyonunun , Hollanda Diyanet teşkilatlarının Türkiye bağlantısının ortaya çıkması için araştırma yaptığına dikkat çeken Doğan, gelecekte Türkiye ile Hollanda arasında büyük diplomatik sıkıntı yaşanacağını söyledi









NE OLMUŞTU ?

Hollanda ile Türkiye arasında ‘Diyanet muhbiri’ krizi yaşanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği’nin istihbari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve bunun iki ülke arasında krize yol açmıştı.



Gelişme üzerine Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türk Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. Büyükelçi’den medyada yer alan “Hollanda Diyanet Vakfı, Gülen sempatizanları hakkında istihbarat topladı” şeklindeki haberler hakkında izahat istenmişti. Dönemin Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders Temsilciler Meclisi’nde gelişmeleri “endişe verici” olarak nitelendirmişti. Koenders “Böylesi bir şeyi kabul edemeyiz.” demişti.

FİŞLEME İTİRAFI

Türkiye’ye gönderilen listelerinde Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) üyesi isimlerin de olduğu ve bunların bile “Gülen sempatizanı” olarak fişlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle CDA lideri Sybrand Buma, Bakan Koenders’dan Büyükelçiyi bakanlığa çağırıp hesap sormasını istemişti. Tartışmanın odağındaki Deventer Başkonsolosluğu’nda Din hizmetleri Ataşesi olarak çalışan Dr. Yusuf Acar ise, Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada bu iddiaları zımmen kabul etmişti. Acar, Türk yetkililere sadece internette isimleri belli olan bazı bilgileri ilettiğini savundu ve “istihbarı” bir faaliyetin söz konusu olmadığını ileri sürdü. Konsolosluk da Telegraaf gazetesine, Acar’ın böyle bir çalışmayı “kendi başına” yaptığını ve konsolosun bundan haberinin olmadığını söylemişti.

CDA LİDERİNDEN SERT TEPKİ

Fişleme raporlarında da Gülen Hareketi’nin kalesi olarak itham edilen CDA lideri Sybrand Buma, “Söz konusu iftiralar gülünç ve gerçek dışı. Ankara’nın propaganda konusunda ne kadar aşırı gittiğini gösteriyor. Türkiye hükümetinin, Hollanda’nın iç işlerine karıştığının yeni bir kanıtı. Bu müdahale şaşırtıcı ve kabul edilemez. Kabine, büyükelçinin dikkatini çekmeli.” şeklinde tepki göstermişti.

Hollanda Temsilciler Meclisi Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hizmet Hareketine yönelik fişlemeler yapan ve bunları Türkiye’ye yollayan Hollanda Diyanet Vakfını sorguladı.Hollanda’da 148 camilerin bulunduğu çatı kuruluşunda sekreterlik yapan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Genel Sekreteri Murat Türkmen, komisyonun sorularına bir buçuk saat boyunca cevap verdi.