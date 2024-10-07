Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda F-16’ları Ukrayna’ya ulaştırdı /07 Ekim 2024 09:40

Hollanda F-16’ları Ukrayna’ya ulaştırdı

Hollanda söz verdiği F-16’ların ilk partisini Ukrayna’ya ulaştırdı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Açıklama Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans’dan geldi. İlk teslimatta kaç uçağın yer aldığı net olarak belirtilmedi.

Ruben Brekelmans, ülkesinin Ukrayna’ya vadettiği F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiğini açıkladı.

Toplamda 24 F-16 savaş uçağının Kiev’e nakledilmesi planlanırken, teslimatın kalan kısmının önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği bildirildi.

Brekelmans, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hollanda F-16’larının ilk kez Ukrayna’ya ulaştığını resmi olarak duyurdu.
Daha önce Hollanda Savunma Bakanlığı, Kharkov’a yapılan bir ziyarette, Ukrayna’ya insansız hava aracı (İHA) tedariki için 400 milyon Euro’luk bir bütçe ayrıldığını bildirmişti.

Temmuz 2024’te The Times, Ukrayna’nın Hollanda’dan altı adet F-16 savaş uçağı teslim aldığını yazmıştı.

Ancak The Wall Street Journal’a göre bu uçaklardan biri pilot hatası nedeniyle düştü. Brekelmans, Ukrayna’nın F-16’ları kullanarak Rusya topraklarındaki askeri hedeflere saldırabileceğini vurguladı.

Bu teslimatlar, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği askeri desteğin önemli bir parçasını oluştururken, Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
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