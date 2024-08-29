Hollanda F-16'lar için Ukrayna’ya o izni verdi!

Samanyoluhaber.com - Moskova



Hollanda Silahlı Kuvvetleri Komutanı Onno Eichelsheim, Hollanda’nın Ukrayna’ya transfer ettiği F-16 savaş uçaklarının Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.



NOS TV kanalına verdiği röportajda, Eichelsheim, “Savaş yasalarına uyulduğu sürece F-16’ların kullanımına veya menziline herhangi bir kısıtlama getirmedik” dedi. Hollanda ve Danimarka, daha önce de Ukrayna’nın Rusya’daki askeri hedeflere karşı ellindeki imkanları kullanma hakkına sahip olduğunu açıklamıştı.



F-16’ların Kullanımına Yönelik Açıklamalar



Eichelsheim, Ukrayna’nın aldığı bu savaş uçaklarını uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uydukları sürece “kendi takdirine bağlı olarak” kullanabileceklerini belirtti. Hollanda, Ukrayna’ya 24 adet F-16 uçağı sözü verdi ve bunlardan bazıları Kiev’e teslim edilmiş durumda. Ukrayna, dört farklı ülkeden toplamda 79 savaş uçağı almayı planlıyor.



Bu karar, Ukrayna’nın askeri yeteneklerini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ordusunun Rusya’dan gelen füze saldırılarını püskürtmek için F-16’ları kullanmaya başladığını duyurdu.



Ukrayna’nın F-16’ları koruma stratejisi



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Alexander Syrsky, Ukrayna’nın F-16’ları cephe hattından en az 40 kilometre uzakta konuşlandırarak Rus ordusunun saldırılarından korumayı planladıklarını belirtti. Bu strateji, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı askeri desteği en verimli şekilde kullanma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.



Bu açıklamalar, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarında Batı’dan aldığı askeri desteği nasıl kullanabileceğine dair önemli bir yol haritası sunuyor.



F-16’ların Ukrayna’ya Teslimatı ve Kullanımı



Ukrayna ordusu, ilk F-16 savaş uçaklarını Temmuz ayında teslim aldı. Ancak teslim edilen uçakların sayısı resmi olarak açıklanmadı.



The Times’a göre, bu ilk partide altı adet F-16 yer aldı ve uçakların birkaç parti halinde teslim edilmesi planlanıyor.



Kiev, 2024 yılına kadar 20 savaş uçağı daha almayı bekliyor ve toplamda Belçika, Danimarka, Norveç ve Hollanda’dan 79 F-16 sözü verildi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Syrsky, bu uçakları cephe hattından 40 km’den daha yakın tutmamayı planladıklarını belirtti. Bu, Rus ordusunun ilerlemesine karşı bir tedbir olarak düşünülüyor. Ayrıca, ABD’nin Rus elektronik savaş sistemlerine karşı uçakları yeniden programladığı bildiriliyor.



Rusya’nın tepkisi



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya devredilen tüm F-16 uçaklarının gelecekte imha edileceğine olan güvenini dile getirdi. 26 Ağustos’ta Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Savunma Bakanlığı, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu bildirdi.



Bu saldırı sonucunda, Ukrayna’da tren seferleri durduruldu, bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri yaşandı. Zelensky, bu saldırının son dönemdeki en güçlü darbelerden biri olduğunu belirtti.