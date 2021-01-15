Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda hükümeti istifa etti: Gerekçe vatandaşlarına karşı mahçup olmak /15 Ocak 2021 16:57

Hollanda hükümeti istifa etti: Gerekçe vatandaşlarına karşı mahçup olmak

Başbakan Mark Rutte hükümeti, ülkede geniş yankı uyandıran çocuk yardımlarıyla ilgili skandal yüzünden istifa etti.

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Hollanda medyası bakanlar kurulu toplantısının ardından Rutte’nin gün içinde bir basın toplantısı düzenleyerek istifa kararını kamuoyu ile paylaşacağını aktarmıştı.

Hollanda’da çocuk yardımlarını yolsuzluk yaparak aldıkları gerekçesiyle binlerce ailenin haksız bir şekilde suçlanmasına yol açan soruşturma, uzun zamandır hükümetin başını ağrıtan konuların başında geliyordu.

Hollanda’da Rutte liderliğindeki merkez sağ koalisyon hükümetinin istifasına rağmen, 16 Mart’ta düzenlenecek genel seçimlere kadar geçici olarak ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

İşçi Partisi lideri lideri aynı sorun yüzünden istifa etmişti

Muhalefetteki İşçi Partisi lideri Lodewijk Asscher, Rutte ile daha önceki koalisyon hükümetinde Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan olarak görev yaptığı dönemde çocuk yardımı skandalında kendisinin de payı olduğu gerekçesiyle perşembe günü görevinden istifa etmişti.

Asscher’in, çocuk yardımı alan ailelere vergi dairesinin başlattığı soruşturmada bakan olarak görev yapması nedeniyle parti liderliğinden istifa etmesinin, “Rutte’un üzerinde hükümetin de görevi bırakması için baskı oluşturacağı” yorumu yapılıyor.

Haksız yere çocuk yardımı aldıkları suçlaması getirilen ve bu paraları geri ödemeleri istenen ailelerin ekonomik açıdan zor duruma düşmesi ülkede yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Hükümet daha önce, vergi dairesinin metotları konusunda özür dilemiş ve 2013 ila 2019 yılları arasındaki skandalda mağdur olduğu belirtilen yaklaşık 20 bin aileye 500 milyon euro destek kararı almıştı.
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