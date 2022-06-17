Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda istihbaratı: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik sızıntıyı engelledik /17 Haziran 2022 11:13

Hollanda istihbaratı: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik sızıntıyı engelledik

Hollanda hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sızmak için sahte kimlik kullanan bir Rus askeri casusu ortaya çıkardığını öne sürdü.

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Hollanda İstihbarat Servisi tarafından perşembe günü yapılan bir açıklamada, uluslararası savaş suçlarını araştıran, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) sızmak için sahte kimlik kullanan bir Rus askeri ajanının ortaya çıkarıldığı iddia edildi.

Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ajanın takma adının Viktor Muller Ferreira, gerçek adının ise Sergey Vladimirovich Cherkasov olduğu kaydedildi. Cherkasov'un, nisan ayında Brezilya pasaportuyla merkezi Lahey'de bulunan UCM'de staj yapmak üzere Hollanda'ya girmek için yıllar öncesine dayanan ayrıntılı bir hikayeye oluşturduğu iddia edildi.

"ÜST DÜZEY BİR TEHDİT"
Reuters'ta yer alan habere göre, UCM sözcüsü Sonia Robla, mahkemenin operasyon ve güvenlik risklerinin ortaya çıkardığı için Hollanda makamlarına minnettar olduğunu; UCM'nin bu tehditleri çok ciddiye aldığını ve Hollanda ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

UCM makamları ayrıca, Rus istihbaratının kurum içi bilgilere yasadışı erişim sağlamaya çalıştığını belirterek, ''Bunu, üst düzey bir tehdit olarak sınıflandırıyoruz" dedi.

KARŞILIKLI "SINIR DIŞI"
Hollanda, son yıllarda casusluk yapmakla suçladığı 20'den fazla kişiyi sınır dışı etti. 2018'de Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'ne karşı siber casusluk yapmakla suçladığı dört kişiyi; 2020'de de yüksek teknoloji sektöründen 17 kişiyi 'şüpheli operatör' oldukları gerekçesiyle sınır dışı etti.

Rus makamları ise tüm suçlamaları reddetti ve söz konusu uygulamalara, Moskova ve St. Petersburg'daki Hollanda diplomatik misyonlarından 15 kişiyi sınır dışı ederek yanıt verdi.
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