Hollanda Kraliyet Nişanı, bu yıl gazeteci Basri Doğan’a verildi





Toplum yararına gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı, Amsterdam Belediyesi Gazeteci Basri Doğan ile birlikte farklı alanlarda gönüllü çalışmalar yapan insanlara da kraliyet nişanları takdim edildi.

Hollanda Kralı Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla her yıl 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kraliyet Günü kutlamaları kapsamında yapılan nişan töreni, bu yıl koronavirüs tedbirleri sebebiyle sınırlı oldu. Amsterdam’ın en görkemli mekanlarından Concertgebouw’da gerçekleştirilen ödül töreni önlemler kapsamında iptal edildi. Kraliyet Nişanı’na layık görülenlerin ödülleri evlerine gönderildi.

BAŞKAN HALSEMA: BU ÜLKE SİZİ SEVİYOR

TR724 Hollanda Temsilcisi Gazeteci Basri Doğan’ı telefonla arayan Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, bu yılki Kraliyet Nişanı’nı Kral Willem Alexander ve Kraliçe adına kendisine verdiklerini iletti. Korona salgını tedbirleri gereği törenin ileride gerçekleştirileceğini belirten Başkan Halsema, Hollanda toplumuna ve entegrasyona yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Basri Doğan’a teşekkür etti.







Başkan Femke Halsema, görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Merhabalar sayın Doğan, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile görüşüyorsunuz. Sizi Hollanda Kralı Willem Alexander adına arıyorum. Kral’ımız sizin Kraliyet Nişanı’na layık gördü. Siz Oranje Nassau üyesi oldunuz. Buna Kral’ımız karar verdi. Çünkü yıllardır gönüllü olarak çalıştınız. Özellikle Huis van de wijk De Aker ve daha bir çok yerdeki uyuma ve entegrasyona yaptıklarınızı biliyoruz. Bu çalışmalarınız Amsterdam toplumu için çok önemli ve takdir ediliyorsunuz. Sizi gerçekten tebrik etmek istiyorum. Korona olmasaydı Kraliyet nişanını ben size takdim edecektim. Ama şu an bu olmuyor o yüzden telefon ile size açıklamak zorunda kaldım. İsminiz resmi gazetede yayımlanacak.Bu sene sizinle birebir görüşeceğiz ve nişanı size takdim edeceğim. Belki şuan oruç tutuyorsunuz Ramazan ayında olduğumuz için ama akşam gün batımında bunu ailecek kutlarsınız diye düşünüyorum. Farkındaysanız bu ülke sizi seviyor. İyi günler diliyorum.”





‘ONUR DUYDUM, ÖDÜLÜ HAPİSTEKİ, SÜRGÜNDEKİ GAZETECİLER ADINA ALIYORUM’





Kraliyet Nişanı’na layık görülmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Basri Doğan, duygularını şöyle dile getirdi: “Hollanda Kraliyet Temsilcisi Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema elinden böyle bir ödülü almak ve buna layık görülmekten onur duydum. Son 4 yıldır Hizmet gönüllüleri olarak zor günler geçirdik. Bu süreçte bana destek veren Hollandalı dostum Cees Buys’a çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü bir gazeteci olarak hapisteki, sürgündeki gazetecilerin yanı sıra özellikle bu ödülü tüm mağdur ve mazlum hizmet gönüllüleri adına alıyorum. Hapiste bulunan 780 bebek, 11 bin kadın ve binlerce eğitim sevdalısı öğretmenler adına aldığımı belirtmek isterim. Keşke bu ödülü hapisteki masum hizmet insanları ve dünyanın her tarafından mazlumların hapisten çıkmalarına vesile olmak için almış olsam daha iyi olurdu. Bize buna layık gördükleri için, hem Hollanda Devletine, hem Amsterdam Belediyesine, hem de Kraliyet Ailesine çok teşekkür ediyorum.”













‘İKİ TOPLUMU BİRLEŞTİRİCİ HABERLER VE ÇALIŞMALARINIZ KABÜL GÖRDÜ’





Hollanda Kraliyet Temsilcisi Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ile görüşmesine ilişkin bilgi veren Basri Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti: “Her yıl belli sayıda insana takdim edilen bir nişan bu. Hollanda’da yaşayan bir Türk kökenli insan olarak bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve büyük bir şeref. Yaklaşık 28 yıldır Hollanda’da aktif şekilde gazetecilik yapıyorum. İki toplumun birleşmesi ve kaynaşması adına objektif haberler yaptım. Gazetecilik mesleğimin yanı sıra bir Hizmet gönüllüsü olarak farklı vakıf ve derneklerde gönüllü olarak görevler yaptım. Özellikle Amsterdam’da ve çevresinde faaliyet yapan Witboek Vakfı, Platform İNS, Kunst van het Samenleven, Time To Help ve Broken Chalk Platform’da gönüllü çalışmalarda bulundum. Bunun yanı sıra özellikle 15 Temmuz 2016 sözde ‘darbe’ sonrası Hollanda genelinde çok sayıda tehdit aldım. 15 tane Amsterdam polisine tehditlerden dolayı şikayette bulundum. Bunlardan bir tanesi geçen yıl Amsterdam Yüksek Mahkemesi tarafından görüldü. Beni tehdit eden şahıs ceza aldı. Uzun yıllar yaşadığım mahallemi değiştirmek zorunda kaldım. İki yıldır oturduğum Aker semtimizde Hollandalı komşularımla çok iyi bir diyaloglar kurdum. Onları farklı programlar vesilesiyle evime davet ettim.Hizmet gönüllüsü olarak semtlerimizde Hollandalı dostlarımızla başta komşular günü (burendag) İftar Akşamları, Rumi Akşamları, Özgürlük Günü Kutlamaları, Semt Etkinlikleri, Öğretmenler Günü, İnsan Hakları Günü, Kültür ve sanat Akşamları, Entegrasyon ve Rumi Akşamları, Rembrandt, Van Gogh, Rumi ve Ebru Akşamları, Dünya Kadınlar Günü, Maria Montessori Eğitim Akşamları, Fransiscus Rumi Akşamı gibi kardeşlik adında programlar düzenleyerek semt sakinlerinin birbirleri ile kaynaşması yararına gönüllü faaliyetler için gayret ettim. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin neticesi olarak Hollanda Kraliyet Ailesi bu ödülü bana layık gördü. Büyük bir onur. Bu aynı zamanda bizim için, bu toplum için yapılan projelere bir takdir ve teşekkürdür. Bizi buna layık gördükleri için, hem Hollanda devletine, hem Amsterdam belediyesine, hem de Kraliyet Ailesine çok teşekkür ediyorum.”





KAYNAK: TR724.COM