Hollanda Kraliyet Nişanı, bu yıl Hizmet gönüllüsü Yılmaz ailesine verildi

BASRİ DOĞAN- TR724





Amsterdam Belediye binasında yapılan ödül töreni bu yıl yine yüz yüze yapıldı. Kral Willem Alexander adına Yılmaz ailesine ödülü takdim eden Amsterdam Belediye Başkanı (Burgemeester) Femke Halsema, törende şunları söyledi:





“Bayan Fatma Lapçin-Yılmaz ve Bay Mevlüt Yılmaz sizler 20 yıldır Hollanda’da gönüllü olarak hizmet ettiniz. Sizler hem Stichting Regenboog’ta ve hem de Soltervaart semtinde bulunan Huıs van de Wijk Nieuwe West kurumunda gönüllü çalışmalarda bulundunuz. Son yıllarda birlikte yaşadığımız Amsterdam toplumuna yönelik kültürel temalı programlar organize ettiniz. Bunların başında semt sakinlerine Delftlandplein’de iftar akşamlarıgibi etkinlikleri düzenlediniz. Bunun yanında son 10 yıldır büyük fedakarlıkla kızınız Zehra’nın kişisel bakımı için çaba sarf ettiniz. Bunu büyük bir sevinçle yaptınız. Maalesef sizler adına üzüldüğüm bir konu ise doğduğunuz ülkeye bazı nedenlerden gidemeyişiniz son derece üzücü bir durum. Sizler iyi birer diyalog insanlarınız. İnsanlar arasında köprüler kuruyorsunuz. Sayın Bayan Fatma Lapçin-Yılmaz ve Sayın Bay Mevlüt Yılmaz bu ödüle ikiniz toplumsal yaşama yaptığı katkı ve entegrasyona yönelik uyumlu çalışmalarından dolayı bu ödülü almaya layık görüldünüz. Kraliyet Nişanı’nınızı Hollanda Kral’ımız Willem Alexander Kraliçe Maxima adına vermekten onur duyduğumu belirtmek isterim.”













Kral Willem Alexander’in doğum günü dolayısıyla 27 Nisan’da ülke genelinde düzenlenen Kral Günü kutlamaları kapsamında toplum yararına çalışan kişilere verilen Kraliyet Nişanı’na layık görülen Fatma Lapçin-Yılmaz, Kraliyet ailesi tarafından bu şekilde ödüllendirilmenin onur verici olduğunu belirti.





‘KENDİ ÜLKEMİZE GİDEMEZKEN, HİZMETLERİMİZİN BURADA TAKDİR EDİLMESİ MUTLULUK VERİCİ’





Büyük sürpriz yaşayan Fatma Lapçin-Yılmaz törende duygularını şöyle dile getirdi: “Bugün çok benim için gerçekten sürpriz oldu. Yapmış olduğumuz çalışmalar tek başımıza yapmış olduğumuz çalışmalar değil. Sadece Muhterem Hocamız Fethullah Gülen’nin diyalog, insanlar ile iyi ilişkiler kurma ve herkesi kendi konumunda kabul etme prensibini rehber edinerek bu gönüllü çalışmaları yaptık. Aslında hizmet hareketine mensup kardeşlerimiz ile yaptığımız çalışmaların başarılı bir semeresi bu ödül. Hizmet hareketimiz adına çok gururu verici bir ödül. Bu ödül sadece bana ait bir ödül değil. Bütün hizmet kardeşlerimize verilen bir başarı ödülü. Yaşadığımız ülkemiz Hollanda’da böyle şerefli bir ödülü layık görülmek onur verici bir durum. Bir taraftan içimiz acıyor. Kendi doğduğumuz ülkemize giremiyoruz. Bir taraftan da yapılan iyiliklerin dünyada kıymetinin bilinmesi çok mutluluk verici.”













‘HİZMET GÖNÜLLÜLERİ ADINA ALDIM’





Ödülü layık görülmekten büyük bir onur ve şeref duyduğunu ifade eden Mevlüt Yılmaz ise TR724’e şunları anlattı: “Uzun yıllar Amsterdam’da ikamet ediyorum. Zaandam şehrinde gönüllü olarak vazife yapıyorum. Bizim için bugün kıymetli ve değerli bir gün. Ben bu Kraliyet Nişanı’nı Muhterem Fethullah Gülen Hocafendi başta olmak üzere Hizmet Gönüllüleri adına almış olarak kabul ediyorum. Hakikaten Kraliyet Nişanı ödülünün ağır bir sorumluluğu da var. Bu ödül bizi daha da motive etti. Mesuliyet duygusunun arttığını hissediyorum. Bu zaten insan olmanın bir gereğidir. Ben teşekkür ediyorum. Hollanda Kraliyet Ailesi’ne bize bu ödülü takdim ettikleri için. İnşallah bu güzel çalışmalara ödül sonrasında Hollanda Hizmet Hareketi gönüllüsü olarak çalışmalara devam edeceğimizi belirtmek isterim. Amsterdam halkına yaşlılara, gençlere ve ayırım yapmadan herkese yönelik sosyal kültürel alanlarda gönüllü olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerin neticesi olarak Hollanda Kraliyet Ailesi bu ödülü bana layık gördüler. Büyük bir onur. Bu aynı zamanda bizim için, bu toplum için yapılan projelere bir takdir ve teşekkürdür. Hem Amsterdam belediyesine hem de Kraliyet Ailesine çok teşekkür ediyorum.”





Kraliyet Nişanlarının verilmesinin ardından Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Fatma Lapçin-Yılmaz ve Mevlüt Yılmaz ile toplu resim çektirdi. Program belediye binasında verilen resepsiyon ile sona erdi.