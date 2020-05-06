Hollanda Kraliyet nişanı verilen Türkiyeli Gazeteci Hollanda Basınında

Amsterdam’da yayın yapan Westerpost? gazetesinde Basri Doğan’a Kraliyet Nişanı verilmesi ile ilgili geniş bir habere yer verdi





Haberde , 28 yıldır Başkent Amsterdam’da Yaşayan gazeteci ve aynı zamanda diyalog çalışmalarıyla entegrasyon çalışmalarıyla öne çıkan Basri Doğan’a Hollanda Üstün kraliyet nişanı ödülü verildiği anlatıldı .





Basri Doğan bu ödülü 25 yıllık gazetecilik yaşamının yanı sıra diyalog ve entegrasyon çalışmaları neticesinde Hollanda toplumuna ve Amsterdam’daki birlikte yaşama sanatına yapmış olduğu katkılardan dolayı kraliyet ailesi tarafından layık görüldü.





Gazete ayrıca haberinde şu ifadelere yer verdi : Basri Doğan aynı zamanda hizmet hareketine mensup bir kişi ABD’de ikamet eden Sayin Fethullah Gülen’den ilham aldığını

söyleyen Doğan sayın Gülen’in kendisine entegrasyon ve uyum konusunda yaşadığı ülkeye katkı yapmasını tavsiye ettiğini söylüyor.





Basri Dogan 15 Temmuz başarısız darbe sonrasında hiç hak etmediği tehditlerden dolayı taşınmak zorunda kaldı.





Hollandalıların bulunduğu Aker Semtinde son iki yılda, Her ay bir program olmak üzere toplam 18 tane program yaptı bu programlardan başta iftar akşamları rumi akşamları entegrasyon akşamları diyalog akşamları insan hakları günü kadın hakları günü doğu ve batı sanatı ebru akşamı Van Gogh akşamı Rembrandt akşamı kardeşlik akşamı ve entegrasyona katkı akşamı gibi birbirinden farklı çoğu programlari düzenledi.





Her Programma yüzün üzerinde davetli katıldı bu güzel programlar Amsterdam belediyesinden gözünden kaçmayarak Amsterdam belediye başkanı Sayın Femke Halsema tarafından telefonla aranarak Kraliyet Nişani ödülü aldığı müjdesi verildi.





Basri Doğan bu ödül sonrasında yine çalışmalarına tam hızla devam edeceğini ifade ederken özellikle bu korona krizi vesilesiyle programların aksamasınan dolayı Üzüntü duyduğunu söylüyor. Korona krizi biter bitmez kaldığı yerden bütün programlara aynı şevk ve azimle diyalog ve entegrasyon programlarına devam edeceğini bu ülkeye Amsterdam’a daha fazla katkılar sağlayacağını söyledi.





İkamet ettiği Amsterdam Aker semti ve çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Basri Dogan Hollandalı komşularla ile de çok iyi diye diyaloglar kuran bir kişiliğe sahip?. Basri ile Hollanda gurur duyuyor.



