Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda Kraliyet nişanı verilen Türkiyeli Gazeteci Hollanda Basınında /06 Mayıs 2020 18:40

Hollanda Kraliyet nişanı verilen Türkiyeli Gazeteci Hollanda Basınında

Hollanda Kraliyet Nişanı alan Gazeteci Basri Doğan'ı Amsterdam’da yayın yapan Westerpost? gazetesi haber yaptı

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Amsterdam’da yayın yapan Westerpost? gazetesinde Basri Doğan’a Kraliyet Nişanı  verilmesi ile ilgili geniş bir habere yer verdi 

Haberde ,  28 yıldır Başkent Amsterdam’da Yaşayan gazeteci ve aynı zamanda diyalog çalışmalarıyla entegrasyon çalışmalarıyla öne çıkan Basri Doğan’a Hollanda Üstün kraliyet nişanı ödülü verildiği anlatıldı .

Basri Doğan bu ödülü 25 yıllık gazetecilik yaşamının yanı sıra  diyalog ve entegrasyon çalışmaları neticesinde Hollanda toplumuna ve Amsterdam’daki birlikte yaşama sanatına yapmış olduğu katkılardan dolayı kraliyet ailesi tarafından layık görüldü.

Gazete ayrıca haberinde şu ifadelere yer verdi : Basri Doğan aynı zamanda hizmet hareketine mensup bir kişi ABD’de ikamet eden Sayin Fethullah Gülen’den ilham aldığını  
 söyleyen Doğan sayın Gülen’in kendisine entegrasyon ve uyum konusunda yaşadığı ülkeye katkı yapmasını tavsiye ettiğini söylüyor.

Basri Dogan 15 Temmuz başarısız darbe sonrasında hiç hak etmediği tehditlerden dolayı taşınmak zorunda kaldı. 

Hollandalıların bulunduğu Aker Semtinde  son iki yılda, Her ay bir program olmak üzere toplam 18 tane program yaptı bu programlardan başta iftar akşamları rumi akşamları entegrasyon akşamları diyalog akşamları insan hakları günü kadın hakları günü doğu ve batı sanatı ebru akşamı Van Gogh akşamı Rembrandt akşamı kardeşlik akşamı ve entegrasyona katkı akşamı gibi birbirinden farklı çoğu programlari düzenledi. 

Her Programma yüzün üzerinde davetli katıldı bu güzel programlar Amsterdam belediyesinden gözünden kaçmayarak Amsterdam belediye başkanı Sayın Femke Halsema tarafından telefonla aranarak Kraliyet Nişani ödülü aldığı müjdesi verildi. 

Basri Doğan bu ödül sonrasında  yine çalışmalarına  tam hızla devam edeceğini ifade ederken özellikle bu korona krizi vesilesiyle programların aksamasınan dolayı Üzüntü duyduğunu söylüyor. Korona krizi biter bitmez kaldığı yerden bütün programlara aynı şevk ve  azimle diyalog ve entegrasyon programlarına devam edeceğini bu ülkeye Amsterdam’a daha fazla katkılar sağlayacağını söyledi. 

İkamet ettiği Amsterdam Aker semti ve çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Basri Dogan  Hollandalı komşularla ile de çok iyi diye diyaloglar  kuran bir kişiliğe sahip?. Basri ile Hollanda gurur duyuyor.

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