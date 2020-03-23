Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti /23 Mart 2020 10:48

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Dünyanın en büyük çiçek üreticisi Hollanda, koronavirüs salgını sonrası talep azlığından dolayı ellerinde bulunan milyonlarca lale soğanını imha etti.

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Bahar mevsiminin gelmesiyle birkaç ay önce yetiştirilmeye başlanan başta lale olmak üzere, gül, kasımpatı, papatya gibi çiçeklerin piyasaya sürülmeye hazır olduğu, ancak Covid 19 salgını ve uygulanan karantina önlemleri sebebiyle talebin oldukça düşük olduğu belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre yaklaşık 100 sene boyunca ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirten Royal FloraHolland yetkilileri, ellerinde bulunan stokları yüzde 70 ila 80 oranında imha ettiklerini açıkladı.

Yüzyıllar boyunca ülkede çiçek piyasasında yapılan açık artırmaların bu sene düzenlenmeyeceği belirtilirken, küçük bir stok çiçeğin yakında satışları bir nebze olsun düzeltmesi beklenen "anneler günü" için saklandığı kaydedildi.

Royal FloraHolland sözcüsü Michel van Schie, "Tek çözüm yöntemi çiçekleri imha etmekti. Ülkedeki çiçek sektörü ilk kez böyle bir krizle karşı karşıya" diye konuştu.

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