Samanyolu Haber /Spor / Hollanda ligleri bitirdi: Şampiyon ve küme düşen yok /25 Nisan 2020 09:02

Hollanda ligleri bitirdi: Şampiyon ve küme düşen yok

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

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Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.

Üçüncü sırada yer alan Feyenoord doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, dördüncü PSV ve beşinci Willem II ön elemelere katılacak.

Açıklamada, alınan bu kararların UEFA'nın onayına tabi olduğu aktarıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüs nedeniyle spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.
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