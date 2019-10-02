Hollanda mahkemesinden işkence için 'Zaman aşımı yok' kararı









Hollanda sömürgesi olan bölgede, Endonezya'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında infaz edilen ve işkence gören direnişçilerin yakınları, yıllar sonra konuyu yargı gündemine taşıdı.





Hollanda askerleri tarafından idam edilen 5 direnişçi ile 1947'de işkence gören Yaseman adlı savaşçının yakınları, tazminat talebiyle dava açtı. Ancak Hollanda devleti, iddiaların zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulundu.





Lahey Temyiz Mahkemesi, iddiaların prensip olarak geç gündeme getirildiğini kabul etti. Ancak mahkeme, "konunun olağanüstü ciddiyeti ve kullanılan şiddetin ağır suçluluk derecesi" nedeniyle, davanın zaman aşımına girmeyeceğine hükmetti.





Mahkemeye göre, Hollanda devleti, kötü muamele ve infazları zamanında ele alıp, gerekli girişimde bulunmadığı için, iddiaların kanıtlanmasını zorlaştırdı.



