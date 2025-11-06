Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda mahkemesinden tepki çeken İsrail kararı /06 Kasım 2025 21:13

Hollanda mahkemesinden tepki çeken İsrail kararı

Hollanda’da bir temyiz mahkemesi, ülkenin Gazze savaşı nedeniyle İsrail’e yönelik silah ve ticaret ilişkilerini durdurmasını isteyen Filistin yanlısı grupların açtığı davayı reddetti.

SHABER3.COM

Aralarında uluslararası yardım kuruluşlarının da bulunduğu 10 sivil toplum örgütü, Hollanda devletini “İsrail konusunda izlediği açıkça hukuka aykırı dış politika” nedeniyle suçlamış ve Gazze’de yaşananları “soykırım riski” olarak nitelendirmişti.

Davacılar, İsrail’e yapılan tüm silah ihracatının, askeri köpek satışlarının ve işgal altındaki topraklarda ticaretin tamamen yasaklanmasını talep etmişti.

Ancak Lahey Temyiz Mahkemesi, STK’ların tüm gerekçelerini reddederek davayı düşürdü ve davacıların mahkeme masraflarını ödemesine hükmetti.

Mahkeme kararında, “Soykırım ve ciddi insan hakları ihlali riski bulunduğu makul görünebilir; ancak bu riskleri önlemek için hangi önlemlerin alınacağına karar vermek, esasen mahkemenin değil devletin görevidir” ifadesi yer aldı.

Mahkeme ayrıca, Hollanda hükümetinin zaten bazı önlemler aldığını hatırlattı. Yetkililerin, Gazze’de kullanılma riski bulunan askeri ekipmanlara ihracat lisansı vermediği belirtildi.

Hükümet avukatları da duruşmalar sırasında Hollanda’nın İsrail’e yönelik dış politikasının yasa dışı olmadığını ve her ihracat izninin “vaka bazında” değerlendirildiğini savunmuştu.

Lahey’deki temyiz mahkemesinin kararı aslında 8 Ekim’de açıklanacaktı, ancak benzer bir davada Yüksek Mahkeme’nin kararını beklemek için ertelendi.

Yüksek Mahkeme, İsrail’in Gazze’de kullandığı F-35 savaş uçakları için Hollanda’da üretilen parçaların ihracatına izin verilip verilmeyeceğine devletin kendisinin karar verebileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından hükümet, söz konusu parçalara yönelik mevcut ihracat yasağını sürdürme kararı almıştı.
