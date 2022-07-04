Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda Merkez Bankası kölecilik geçmişi nedeniyle özür diledi /04 Temmuz 2022 10:40

Hollanda Merkez Bankası kölecilik geçmişi nedeniyle özür diledi

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, bankanın kölecilik geçmişindeki rolü nedeniyle özür diledi.

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Banka, kölecilik döneminde yaratılan tahribatın etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar için maddi destek sağlanacağını duyurdu. Hollanda’da köleliğin kaldırılışının yıldönümü nedeniyle her yıl 1 Temmuz’da yapılan “Zincirleri Kırma Günü”nde hükümetten de özür dilemesi bekleniyordu.

Ancak hükümet yaptığı açıklamada “Bu hassas konuda bir karar vermek için en azından sonbahara kadar süre istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Şubat ayında yayımlanan bir araştırma raporunda Hollanda Merkez Bankası’nın 1814’teki kuruluşundan 1863’e kadar, ülke geçmişinde önemli bir yer tutan kölelikle yakından ilişkili olduğu saptandı. Bu konuda 2020’de başlatılan soruşturmaya göre, bankanın başlangıç sermayesi, kahve, kakao, kauçuk ve şeker kamışı ticaretini kapsayan “plantasyon köleliği” ile doğrudan bağlantılı isimler tarafından sağlandı.
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