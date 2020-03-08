Hollanda Milletvekili Türkiye’de hapse atılan kadınları duyduğumuzda yüreğimiz acıyor

BASRİ DOĞAN - TR724.COM
Groen Links (Yeşil Sol) Milletvekili Nevin Özütok, Başkent Amsterdam Dam Meydanı’nda BrokenChalkPlatform ve değişik aktivist grupların ortaklaşa düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’de tutuklu kadınlara işaret eden Özütok, “Hollanda meclisi olarak bizi çok meşgul eden bir konu. Her gün Türkiye’de hapse atılan kadınların sayılarını duyduğumuzda yüreğimiz acıyor. Mümkün olduğu kadar hem politik destek veriyoruz. Ayağa kalkan emekçi kadınlara ve gruplara yanlarında olduğumuzu belirtmek için destek veriyoruz. Böylelikle onların sesini aktarıp bu drama bir çözüm bulunması için taleplerde bulunuyoruz. Bugün Hollanda’da da kadının yeri gerçekten istediğimiz gibi değil. Halen aynı işte çalışan kadınlar aynı erkek iş arkadaşlarından daha az maaş almaktadırlar. Gerçekten kadının özgürlüğü bütün dünya çapında bir problem. Onun için hep beraber el ele verip sesimizi duyurmalıyız. O yüzden bu gün kadınlar günün de onlarla dayanışma içinde olmak için Amsterdam Dam meydanındayım.” dedi.
TÜRKİYE’DE, BİZİM SÖZLERİMİZE DUYARSIZ KALIYOR
Türkiye’de yaşananların içler acısı bir durum olduğuna vurgu yapan Yeşil Sol Milletvekili (Groen Links) Nevin Özütok, “Yeşil Sol Partisi olarak gerek meclis grup toplantısında gerekse ayrı platformlarda bu durumu dile getiriyoruz. Maalesef Türkiye’de olan rejim bu duruma duyarsız kalarak kulaklarını tıkıyor. Sözlerimize ne yanıt alabiliyoruz. Ne de bir şeylerin Türkiye’de değiştiğini görüyoruz. Hep aynı kalıyor. Gerçekten bu gün sokaklara dökülüp kadınlara yapılan zulümleri duyurmamız gerekiyor. Kadının yeri hapishane değil. Evi ve çocuklarının yanıdır.” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’DE KADINLARA YAPILANLARI DİLE GETİRİYORUZ
Kadınlara yönelik şiddet ve hapiste tutulmalarınıa yönelik konunun peşinin bırakılmaması gerektiğine vurgu yapan Yeşil Sol Milletvekili (Groen Links) Nevin Özütok, şunları anlattı: “Gerçekten konunun peşini bırakmamak gerekir. Bu tür yürüyüş ve organizelerin faydalı olduğuna inanıyorum. Elimizden geldiği kadar Hollanda ne kadar küçük olsa dahi sesini duyurabilecek bir ülke. Maalesef şuanda iktidarda olanlar bu konun peşinde koşmuyorlar. Biz Hollanda’da Yeşil Sol olarak muhalefette olan bir partiyiz. Ve her fırsatta Türkiye’de kadınlara yapılan zulümleri dile getiriyoruz. “