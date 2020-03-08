Hollanda Milletvekili Türkiye’de hapse atılan kadınları duyduğumuzda yüreğimiz acıyor

BASRİ DOĞAN - TR724.COM





Groen Links (Yeşil Sol) Milletvekili Nevin Özütok, Başkent Amsterdam Dam Meydanı’nda BrokenChalkPlatform ve değişik aktivist grupların ortaklaşa düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’de tutuklu kadınlara işaret eden Özütok, “Hollanda meclisi olarak bizi çok meşgul eden bir konu. Her gün Türkiye’de hapse atılan kadınların sayılarını duyduğumuzda yüreğimiz acıyor. Mümkün olduğu kadar hem politik destek veriyoruz. Ayağa kalkan emekçi kadınlara ve gruplara yanlarında olduğumuzu belirtmek için destek veriyoruz. Böylelikle onların sesini aktarıp bu drama bir çözüm bulunması için taleplerde bulunuyoruz. Bugün Hollanda’da da kadının yeri gerçekten istediğimiz gibi değil. Halen aynı işte çalışan kadınlar aynı erkek iş arkadaşlarından daha az maaş almaktadırlar. Gerçekten kadının özgürlüğü bütün dünya çapında bir problem. Onun için hep beraber el ele verip sesimizi duyurmalıyız. O yüzden bu gün kadınlar günün de onlarla dayanışma içinde olmak için Amsterdam Dam meydanındayım.” dedi.

