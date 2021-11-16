Samanyolu Haber /Spor / Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi /16 Kasım 2021 10:43

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal kaza geçirdi

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, bisikletten düşerek yürüyemez hale geldi.

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

Yerel medyada çıkan habere göre Van Gaal, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandı.

Van Gaal'in, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın yarın Norveç'e karşı seyircisiz oynayacağı maç öncesi yapılan antrenmana golf arabası ile geldiği bildirildi.

İki defa kalçasından operasyon geçiren Van Gaal'in durumunun iyi olduğu ve yeniden ameliyat edilmesine gerek duyulmadığı ifade edildi.
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