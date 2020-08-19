Hollanda Milli Takımı'na Türkiye'den iki isim çağrıldı

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.







Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.





Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde 8 kez Hollanda U21 takımı için forma giydi.





Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'da forma giyen sonrasında da Ajax'ta kiralık olarak ligin 2. yarısını geçiren Ryan Babel, Fatih Terim'in yeni sezon çalışmalarında takımdaki yerini aldı.





Hollanda Milli Takımı’nda teknik direktörlüğe geçici olarak Dwight Lodeweges getirildi Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanyol ekibi Barcelona ile anlaşmaya varan Ronald Koeman’ın milli takımdaki görevinden ayrıldığı belirtildi.