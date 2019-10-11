Hollanda Parlamentosu'na Türkiye'ye yaptırım taslağı geliyor

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi'nin aktardığına göre Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatan Türkiye’ye yönelik yaptırım önerisi, iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördü.







Habere göre parlamenterler, Türkiye’nin eylemlerini ‘duyulmamış’, ‘kabul edilemez’, ‘yasadışı’ gibi sözcükler kullanarak sert bir dille eleştirdi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri, hükümeti Avrupa bağlamında mali kısıtlamalar gibi karşı önlemler almaya çağırdı.





Bunun üzerine Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin ‘geniş bir yaptırım yelpazesinin’ üzerinde durduğunu bildirdi.



