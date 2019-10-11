Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda Parlamentosu'na Türkiye'ye yaptırım taslağı geliyor /11 Ekim 2019 09:22

Hollanda Parlamentosu'na Türkiye'ye yaptırım taslağı geliyor

Hollanda parlamentosu, Suriye Harekatı’nı başlatan Türkiye’ye yönelik yaptırım önerisi sundu.

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Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi'nin aktardığına göre Suriye’nin kuzeyine operasyon başlatan Türkiye’ye yönelik yaptırım önerisi, iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördü.

Habere göre parlamenterler, Türkiye’nin eylemlerini ‘duyulmamış’, ‘kabul edilemez’, ‘yasadışı’ gibi sözcükler kullanarak sert bir dille eleştirdi. Görüşmeler sırasında milletvekilleri, hükümeti Avrupa bağlamında mali kısıtlamalar gibi karşı önlemler almaya çağırdı.

Bunun üzerine Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin ‘geniş bir yaptırım yelpazesinin’ üzerinde durduğunu bildirdi.

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