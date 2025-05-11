Hollanda polisi paylaştı: İşte Cemil Önal'ı öldüren kişinin fotoğrafı

Hollanda polisi, 2022 yılında KKTC’de öldürülen kumarhane patronu Halil Falyalı’nın ‘finans müdürü’ olarak bilinen Cemil Önal’ı öldüren katil zanlısının fotoğrafı paylaştı.









Halil Falyalı’nın bir dönem finans işlerini yürüttüğü öne sürülen Cemil Önal, Hollanda’da öldürüldü. Saldırı, 1 Mayıs Perşembe günü Lahey’e bağlı Rijswijk ilçesindeki bir otelde yaşandı.





Hollanda polisi, dün saldırganın fotoğrafını paylaştı. Polis açıklamasında saldırganın 1.80 boylarında, normal veya iri yapılı, sakallı, siyah giysili, pantolonununsa büyük ihtimalle Adidas marka ve beyaz tabanlı siyah ayakkabılar giyen bir erkek olduğu belirtildi.