Hollanda Prensesinden şaşırtan karar: 1.6 milyonluk euroluk serveti elinin tersiyle itti!

Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia verdiği ilginç kararla bir anda ülke ve dünya gündemine oturdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte kendi el yazısıyla yazdığı bir mektup yollayan prenses 18 yaşından itibaren günlük 4 bin euro, bir başka deyişle yılda 1.6 milyon euro kazanmasını sağlayacak kraliyet gelir hakkından feragat ettiğini bildirdi.





Hollanda'da Kral Willem - Alexander'in ardından tahta çıkması beklenen veliaht Prenses Amalia, 18 yaşına bastığı andan itibaren günlük net 4 bin euro hazine ödeneği alacağı ve prensesin yıllık kazancı 1.6 milyon euro civarında olacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın yapıldı tarihte Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin günlük geliri ise brüt 400 euro civarındaydı.





Prenses bu yüksek miktardaki ödemeyi kabul etmenin kendisini rahatsız edeceğini ifade etti. Bu yılın aralık ayında 18 yaşını dolduracak olan prensese bu paranın 300 bin eurosu direkt olarak verilecekken geri kalan 1.3 milyon euro ise personel ve diğer masraflar için kullanılacaktı.





Bu hafta içinde son sınavlarını başarıyla tamamlayarak liseden mezun olan Kral Willem-Alexander’ın kızı Amalia, Başbakan Mark Rutte’ye ilettiği el yazısı mektubunda kraliyet görevlerine başlayana kadar bu geliri kabul etmek istemediğini belirtti.