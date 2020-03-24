Hollanda, salgını engellemek için tedbirleri ağırlaştırdı

BASRİ DOĞAN- HOLLANDA





Ülke genelinde salgından ölenlerin 213’e, vaka sayısının da 4 bin 749’a yükselmesinin ardından Başbakan Mark Rute, Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferd Grapperhuis, Başbakan Yardımcısı Refah Bakanı Minister De Jonge ve Halk Sağlığı Bakanı Martin van Rijn ortak basın toplantısı düzenledi.





1 Haziran’a kadar her türlü toplantı yasaklanırken, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere 400 euro para cezası getirildi. Kuralı ihlal eden işyerlerine ise 3 bin ila 4 bin euro para cezası kesilecek.





Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferd Grapperhuis, “Toplantılar için 100 kişi alt sınırı ortadan kalkacak. Bu şekilde, kabine olarak Hollanda geneline yayılacak olan koronavirüsün yayılmasını önlemek istiyoruz. Kuralların ihlali nedeniyle para cezası uygulanacak. Cenaze törenleri ve kilise düğünleri için istisnalar olacak. Üç kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi halinde sosyal mesafe kuralına uyulmazsa polis harekete geçecek. İnsanlar sadece en gerekli olan acil ihtiyaçları için evlerinden ayrılabilirler. Belediye başkanlarına, toplantıları yasaklamak için daha hızlı bir acil durum talimatı verme fırsatı verildi. İhlaller nedeniyle para cezası uygulanacak. Hollanda standartları için yüksek para cezaları. 1,5 metre kuralanıa uymayan her vatandaş 400 avroya ceza ödemek zorunda kalacak.” dedi.





RUTTE: İSTİSNA SADECE KRİTİK MESLEKLERE





İstisnaların kritik sektörlerde çalışanlar için geçerli olduğuna vurgu yapan Başbakan Rutte, 1,5 metre mesafe kuralına herkesi ciddi olarak uymaya çağırdı.





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