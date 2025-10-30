Hollanda seçimlerine demokratlar damga vurdu, Wilders büyük kayıp yaşadı

Parti, iki yıl önce yalnızca 9 sandalye elde etmişti. Ipsos I&O tarafından NOS ve RTL için yapılan exitpoll sonuçlarına göre, PVV 25, VVD ise 23 sandalye aldı.





Bu sonuçlar D66’yı, Hollanda tarihinde ilk kez birinci parti olma eşiğine taşıdı.





TR724'ün haberine göre parti merkezinde büyük sevinç yaşanırken, D66’nın iki numarası Jan Paternotte, “Bu olağanüstü bir sonuç, inanılmaz!” sözleriyle duygularını paylaştı.





Parti lideri Rob Jetten, 2023 seçimlerindeki kötü performansın ardından parti çizgisini yenilemiş, koalisyon döneminden kalan ağır yükleri geride bırakmıştı. Bu strateji, seçmende karşılık bulmuş görünüyor.





PVV Geriledi: Wilders’ten Sessiz Akşam

Geçen seçimlerde 37 sandalye kazanan Geert Wilders’in PVV’si, bu seçimde 12 sandalye kaybetti.





Wilders, sonuçları bu kez bir kutlama mekânında değil, sessizce Temsilciler Meclisi’nde takip etti. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kısa açıklamada, “Farklı bir sonuç bekliyorduk,” ifadelerini kullandı.





Timmermans İçin Ağır Yenilgi

GroenLinks-PvdA lideri Frans Timmermans için sonuçlar büyük bir hayal kırıklığı oldu.





Aylardır anketlerde sabit seyreden parti, son haftalarda yaşadığı düşüşü durduramadı ve 20 sandalyede kaldı.

Siyaset bilimci Tom van der Meer, “Hollanda’da sol partiler hiç bu kadar küçük olmamıştı. 2002’den bu yana sağ blok bu kadar güçlü görülmemişti.” yorumunu yaptı.





Timmermans, Brüksel yıllarının ardından Lahey’deki sert siyasi atmosferde zorlandığını gizlememişti. Şimdi ise birleşme süreci tamamlanmasına rağmen, “Başbakanlık hedefi” uzak bir ihtimal haline geldi.





VVD Rahat Nefes Aldı

Liberal Parti VVD, sandalye kaybetmesine rağmen sonuçlardan memnun. Yaz aylarında ciddi bir düşüş yaşayan parti, kampanya döneminde Dilan Yeşilgöz’ün stratejik değişiklikleri sayesinde toparlandı.





Popülist söylemlerden uzak duran Yeşilgöz, özellikle sosyal medya dilini yumuşatarak seçmenin güvenini yeniden kazandı.





JA21 ve FvD Yükselişte — BBB ve NSC Çakıldı

Yeni sağ partilerden JA21, 1 sandalyeden 9’a, FvD ise lider değişikliğinin ardından 3’ten 6 sandalyeye yükseldi. Buna karşılık çiftçi partisi BBB, 8 sandalyeden 4’e geriledi.





En büyük kaybı ise iki yıl önceki seçimlerin sürpriz ismi NSC yaşadı. 2023’te 20 sandalye kazanan parti, bu kez hiç sandalye elde edemedi. Parti temsilcisi Judith Uitermark, “Exitpoll’un hata payı var, umutluyuz,” dese de anketler haftalardır NSC’yi sıfır sandalyede gösteriyor.





Siyaset Sağ’a Kaydı

Uzmanlara göre bu seçim, Hollanda siyasetinde sağ yönelimin kalıcılaştığını gösteriyor. Siyasi analizlerde, “D66 merkezde tutunmaya çalışırken, sağ partiler geniş taban kazandı. Sol blokun parçalı yapısı ise seçmeni ikna edemedi.” değerlendirmesi öne çıkıyor.