Hollanda siyaseti dondurmacı Musa için yas tutuyor









PVV Lahey Belediye Meclisi üyesi Sebastian Kruis de, “Lahey'den çok özlenecek bir ikon. Umarım ailesi ve arkadaşları güzel anılarda teselli bulurlar” dedi.

Pekdemir’in ölümü Başbakan Rutte’den aşırı sağcı lider Geert Wilders’e kadar, siyasetin her kesiminde üzüntüyle karşılandı.Lahey’de Binnenhof olarak bilinen siyasi yerleşkenin içinde tam 45 yıldır, seyyar aracı ile dondurma satan Pekdemir, Hollanda siyasetine en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu.Yıllardır yüzlerce bakan, müsteşar ve milletvekilinin yanı sıra, başbakanlar ve Hollanda Kraliçesi de “Dondurmacı Moes”un müşterisi oldu.Türkiye’den 1960’ların ortalarında Hollanda’ya gelen bir göçmen ailesinin çocuğu olan Pekdemir, 13 yaşından itibaren bisiklet tamirciliğinden, sigara fabrikası işçiliğine kadar pek çok alanda çalışmış.Ancak asıl tutkusu dondurmacılıkmış. Bunda, o yıllarda oturdukları Lahey’in merkezindeki sokağın tek dondurmacısı Corneldi’nin büyük payı varmış.Bir röportajında, o yıllarda sokaktaki tek Türk aile olduklarını anlatan Pekdemir, herkes tarafından saygı ve sevgi gördüklerini söylüyor.Eşi Mariana ile birlikte 1974 yılında Corneldi’de işe başlayan Dondurmacı Moes, hem dükkanda hem de seyyar araç ile dışarıda çalışmış.Asıl mutluğu, sokakta dondurma satmakta bulmuş. “Bu sayede binlerce güzel insan tanıdım” diyen Pekdemir, 45 yıldan fazla bir süre Hollanda siyasetinin kalbi sayılan Binnenhof’ta mesleğini sürdürdü.Bu da ona, Hollanda’nın en ünlü dondurmacısı” ünvanını kazandırdı.Lahey Belediyesi’nin, çevre kirliliğini önlemek amacıyla motosikletlerin kent merkezine girişini yasaklaması üzerine işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Pekdemir’e, halkın tepkisi sonrası istisna uygulandı.Ancak Pekdemir, Binnenhof’un restorasyonu nedeniyle geçen yıl 45 yıllık mekanından ayrılmak zorunda kaldı.Pekdemir, yerel partiler bünyesinde politikaya da atıldı.Üyesi olduğu Laheyin Kalbi Partisi, bir süre önce beyin kanaması geçiren Pekdemir’in 3 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.Pekdemir’in ölümü Hollanda siyasetinde üzüntüyle karşılandı.Başbakan, Twitter mesajında, “Üzücü bir haber. Binnenhof'un devamlı dondurmacısı Moes vefat etti. Binnenhof sakini arkadaşım, yıllardır günübirlik ziyaretçilerin, politikacıların ve gazetecilerin yüzünü güldürdü. Lahey onu özleyecek. Yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum” dedi.Dondurmacı Moes’un ölümüne en çok üzülenlerden biri de, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin liderioldu.Ölüm haberini, "Ne korkunç bir haber" diye karşılayan, “Sayısız dondurma yediğim Hollanda'nın en tatlı dondurmacısıydı. Huzur içinde yat Moes" mesajını paylaştı.Köşe yazarıda, Pekdemir’in ölümüyle ilgili şunları paylaştı:"Moes ile şehrimiz en ünlü ve en sevilen girişimcilerinden birini kaybetti. Moes, 45 yılı aşkın bir süredir Lahey'deki politikacıların soğukkanlılığını korumasını sağladı; demokrasi üzerindeki etkisi bu nedenle hafife alınamaz. Onu unutmayacağız. Aileye ve aslında şehrin geri kalanına baş sağlığı diliyorum. Hoşçakal güzel adam!”