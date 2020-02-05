Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda Türkiye'den geleceklere 'uyum sınavı' şartı getirdi /05 Şubat 2020 11:13

Hollanda Türkiye'den geleceklere 'uyum sınavı' şartı getirdi

Hollanda hükümeti, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, ülkeye gelecek Türkiye vatandaşlarına 'uyum sınavı'ndan geçme zorunluluğu getiriyor.

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500 bin Türkiye vatandaşının yaşadığı Hollanda, Türkiye'den gidecek vatandaşları zorunlu uyum sınavından geçirecek. 

Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında, 1970 yılında hayata geçirilen protokol ve 1963'de imzalanan ortaklık anlaşması gereği, Türkiye vatandaşları uyum sınavından muaf tutuluyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Hollanda Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupla, 2021 yılı ocak ayı itibariyle, Türkiye vatandaşlarına tanınan istisnai durumun sona ereceğini duyurdu.

Bakan Koolmees, Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda'ya yeteri kadar uyum sağlayamadığını belirtti. 

"Birçoğunun işi var ve toplumda aktif durumdalar ancak bazılarının Hollandaca ile ilgili sorunları var. Bu nedenle toplumda yollarını bulmakta zorlanıyorlar" ifadelerini kullanan Koolmees, uygulama için bir yıl sonrasını işaret etti.

Hollanda hükümeti, Türkiye kökenli göçmenlere uyum sınavı zorunluğu getiren yeni sivil uyum yasasını, bu yıl içinde meclisten geçirecek.

Bakan Koolmees'in verdiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyum sınavı zorunluluğunun 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanması planlanıyor.

 
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