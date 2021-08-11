Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda ücretsiz hızlı koronavirüs test kiti dönemi /11 Ağustos 2021 00:31

Hollanda ücretsiz hızlı koronavirüs test kiti dönemi

Salgınla mücadelenin devam ettiği Hollanda'da isteyen herkese ücretsiz hızlı koronavirüs test kiti verileceği belirtildi.

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BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda hükumeti, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da yaz tatili dönüşü koronavirüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla, isteyen bütün vatandaşlarına kendi kendilerine yapabilecekleri iki adet ücretsiz hızlı test dağıtıyor.

Hükümet, bugünden itibaren ülkedeki yaklaşık 8 milyon haneye, internet üzerinden ücretsiz antijen testi talep etmek için gerekli olan bir şifrenin yer aldığı mektuplar göndermeye başladı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen mektuplarda, test talep kodunun yanı sıra, test yaptırmanın önemine işaret edilen bir de not her alıyor. Bakanlık, okulda, işte ya da davetlerde başkalarıyla bir araya gelmeden önce test yapmanın önemine dikkati çekiyor.

Geçen yıl, yaz tatili sonrası Covid vakalarının hızla artması üzerine, sonbahardan itibaren Hollanda'da önlemler sıkılaştırılmıştı. Hükümet, bu yıl da aynı durumun yaşanmaması için, ücretsiz testlerden mümkün olduğunca yararlanılmasını istiyor.

Bu nedenle, aşıları tamamlanmış ve hiçbir enfeksiyon belirtisi olmasa da, tatilden dönen herkesin, kendi kendine test yapması isteniyor. Şikayeti olan kişilere, halk sağlığı merkezlerinde ücretsiz PCR testleri yapılmaya da devam edilecek.

Hızlı testler, talep edildikten sonra 1,5 hafta içinde vatandaşlara ulaştırılacak. Lise ve üniversite öğrencileri de, okulları aracılığıyla ücretsiz test elde edebilecek.

Yurtdışı tatilinden dönen Hollandalılara, ülkeye varıştan 2 ve 5 gün sonra kendi kenilerine test yapmaları tavsiye ediliyor.

Hükümet, kendi kendine test uygulamasını tanıtmak için medya üzerinden bir kampanya da başlattı.

Hollanda Toplum Sağlığı Merkezi (GGD) de, havalimanlarında yurtdışından dönen yolculara, kendi kendilerine yapabilecekleri ücretsiz testler dağıtmaya başladı.
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