Almanya silah yardımının önünü açtı, Ukrayna'ya uçaksavar ve tanksavarlar gidiyor

Hollanda hükümeti, dün bir kısmı teslim edilen 200 uçaksavar füzesinin ardından Ukrayna’ya 400 tanksavar füze ile 50 roketatar daha gönderiyor.







Tanksavar füzeleri, omuzdan ateşlenen Alman yapımı ‘Panzerfaust 3’lerden oluşuyor. Hollanda bu silahları ‘mümkün olan en kısa sürede’ teslim etmek istiyor.





Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’in meclise verdiği bilgiye göre, lisans anlaşmaları uyarınca bu silahların Ukrayna’ya gönderilmesi için Almanya’nın izni gerekiyordu. Dün öğleden sonra Alman hükümeti tarafından bu izin sağlandı.





Hollanda, Almanya ile birlikte NATO bağlamında Slovakya’ya bir Patriot hava savunma birimi gönderip gönderilmeyeceğini de araştırıyor.





Hollanda, Cuma günü de, Ukrayna’ya keskin nişancı tüfekleri, yelekler, miğferler ve radar gönderilmesini kabul etmişti.





Hükümet, bu silah ve malzemelerin bir kısmının şu anda sevk edildiğini ancak Hollanda’nın ‘lojistik zorluklarla’ karşı karşıya olduğunu bildirdi.





ALMANYA, UKRAYNA’YA DOĞRUDAN SİLAH TEMİN EDECEK

Moskova’nın Ukrayna sınırına asker yığmasından beri ‘savaş bölgelerine silah göndermeme’ prensibi gereği Ukrayna’ua silah göndermeyi reddeden ve bu nedenle Ukrayna’nın büyük tepkisini çeken Almanya, Rusya’nın saldırısının başlaması sonrası politika değişikliğine gitti.





Almanya’nın doğrudan Kiev yönetimine silah teslim edeceğini duyuran Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya 1.000 tanksavar ve 500 Stinger uçaksavar füzesi göndereceğini söyledi.





Berlin ayrıca Alman yapımı silahların çatışma bölgelerine gönderilmesine ilişkin bazı kısıtlamaları kaldırdı. Bu da üçüncü ülkelerin Ukrayna’ya daha fazla silah gönderebileceği anlamına geliyor.





Scholz, Rus işgalinin bir dönüm noktası olduğunu söyledi.